Kassel sichert sich Luyeye

Wenige Tage nach dem verkündeten Abgang von Neu-Drittligist Hannover 96 II hat Joyce Luyeye einen neuen Verein gefunden: Der 20-jährige Angreifer geht in die Regionalliga Südwest zum KSV Hessen Kassel. "Unser Spiel wird insgesamt schneller werden", kündigt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther in einer Meldung an, und dazu passe der neue Linksaußen mit seiner Geschwindigkeit und Dribbelstärke perfekt.