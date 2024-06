Kassel leiht Zouaoui aus Braunschweig aus

Eintracht Braunschweig gibt Rami Zouaoui für eine Saison auf Leihbasis an Hessen Kassel ab. In seiner Geburtsstadt erhofft sich der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler den Durchbruch im gehobenen Erwachsenenbereich. KSV-Geschäftsführer Sören Gonther verrät in einer Meldung: "Rami ist ein Spieler aus der Region, den wir bereits im Winter auf unserem Zettel hatten und ausleihen wollten, weil er bei Eintracht Braunschweig im Zweitligakader nicht zum Zug gekommen ist. Und in der Landesliga, in der die zweite Mannschaft von Braunschweig spielt, war er total unterfordert." Für die Eintracht-Reserve schoss Zouaoui 2023/24 insgesamt 15 Tore in 28 Spielen.