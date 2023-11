Kassel holt den Dreier beim Kiene-Debüt - Offenbach zeigt Mentalität

Am Samstag konnte Hessen Kassel beim Debüt von Trainer Alexander Kiene das Kellerduell gegen Balingen für sich entscheiden. Auch Kickers Offenbach lieferte nach turbulenter Woche einen starken Auftritt in Steinbach ab. Mit ihren zweiten Niederlagen in Folge drohen Eintracht Frankfurt II und der SGV Freiberg im Titelkampf etwas den Anschluss zu verlieren.

Kindsvater dreht das Spiel für Aalen

Für den SGV Freiberg stand nach der 0:2-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers am Samstag das nächste schwäbische Kräftemessen an. Diesmal beim VfR Aalen. Mit kurzem Anlauf übernahm der Sport- und Gesangsverein auf der Ostalb die Initiative. In der 19. Minute setzte sich Filimon Gerezgiher über rechts durch, bediente seinen in der Mitte postierten Bruder Joel, der freistehend zur Führung netzte. Aalen hatte offensiv erhebliche Mühe, allenfalls ein Döringer-Schuss, den er in der 28. Minute knapp über die Latte platzierte, erzeugte etwas Gefahr. Somit blieb es beim 1:0 bis zur Pause. Aalen hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs Glück, dass ein Freiberger Freistoß an die Latte prallte. Vorne brach in der 64. Minute Diakité den Bann, als er einen langen Ball von Abruscia gut annahm, durch die indisponiert wirkende SGV-Abwehr lief und platziert verwandelte. Die Heimelf fasste dadurch neuen Mut und drehte in der 76. Minute tatsächlich das Spiel: Nach einem weiten Schlag von Torhüter Witte war Kindsvater durch und setzte seinen Lupfer unter die Latte. Jetzt standen logischerweise die Gäste unter Zugzwang, doch einmal parierte Witte aus spitzem Winkel, in einer anderen Aktion ging ein Seitfallzieher von Kehl-Gomez vorbei. Somit fiel es auch nicht ins Gewicht, dass Diakité nach einem Konter die große Chance im Eins-gegen-eins etwas kläglich versiebte. Für Aalen endete eine Durststrecke von vier sieglosen Partien, während Freiberg zum zweiten Mal hintereinander als Verlierer vom Feld ging.

Frankfurt II wacht zu spät auf

Die U 21 von Eintracht Frankfurt wollte nach dem 0:6 beim VfB Stuttgart II am Samstag gegen den FC-Astoria Walldorf wieder ein anderes Gesicht zeigen. Doch die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gästen. Frankfurt scheiterte auch danach meist beim finalen Zuspiel, während der FCA vor allem bei Standards Gefahr erzeugte. In der 39. Minute eroberten die Gäste den Ball im gegnerischen Spielaufbau, Politakis kam zum Abschluss und vollstreckte wuchtig zur Führung. Bis weit in die zweite Hälfte sahen die 838 Zuschauer in Dreieich eine sehr zähe Partie. Erst in den finalen Minuten fand die Eintracht-Reserve Lücken im gegnerischen Defensivverbund, allerdings ohne Ertrag. Bookjans hatte in der 80. Minute mit seinem Schuss ans Außennetz die erste vielversprechende Torannäherung. Sieben Zeigerumdrehungen darauf zwang Kuki per Kopf FCA-Torwart von der Felsen zu einer Glanzparade. Seinem Gegenüber Kaua Santos versprang in der 89. Minute ein kurz ausgeführter Freistoß, Arcalean konnte ins leere Tor zum 2:0-Endstand einschieben.

Wanner trifft für Offenbach doppelt

Mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge hatte der TSV Steinbach Haiger im Hessenduell gegen Kickers Offenbach einiges gutzumachen. Nach anfänglichen Steinbacher Feldvorteilen fand auch der OFC immer besser in die Partie. Ein Schlenzer von Urbich verfehlte nach rund einer Viertelstunde nur haarscharf sein Ziel. Besser machte es Wanner in der 28. Minute, der eine Flanke von Arh Cesen zur Gästeführung einköpfte. Danach agierte Offenbach mit viel Leidenschaft und großer defensiver Stabilität, sodass bis zum Seitenwechsel hüben wie drüben nichts mehr anbrannte. Zu Beginn der zweiten Hälfte fanden offensiv quasi nur die Gäste statt. Das sollte sich auszahlen: In der 54. Minute landete eine zu kurz abgewehrte Ecke im Rückraum bei Wanner, der mit einem strammen Schuss sein zweites Tor des Tages markierte. Die Hausherren hatten aber eine spontane Antwort parat: Weigelt köpfte nicht einmal 120 Sekunden später an die Latte. Steinbach drückte nun, doch Offenbach machte geschickt die Räume eng. Der Auswärtsdreier geriet in Minute 89 noch mal in ernsthafte Gefahr, als Theisen nach einem Eckball per Kopf den Anschlusstreffer markierte. In der Nachspielzeit stemmten sich die Gäste mit aller Macht den heimischen Angriffen entgegen und ließen somit keine Großchance mehr zu. Nach den Aufregungen unter der Woche gab die Elf von Christian Neidhart eine passende Antwort, denn über die kompletten 90 Minuten stimmte definitiv die Einstellung.

Kassel mit Blitzstart

Erstmals unter der Regie von Trainer Michael Kiene ging Hessen Kassel in das Kellerduell gegen die TSG Balingen. Der neue Coach hatte kaum Platz genommen, da landete ein weiter Ball bei Sararer, der auf TSG-Torwart Binanzer zusteuerte, ihn umspielte und zum frühen 1:0 vollendete. In der nächsten Aktion wurde Kang gefährlich freigespielt, konnte aber gerade noch so vom Ball getrennt werden. Die Gäste waren gedanklich wohl noch in der Kabine. Zwar wurde Balingen ab der 10. Minute etwas stärker, aber den besseren Eindruck machten dennoch die Hausherren. Speziell Kang war an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. In der 23. Minute brach Najjar auf dem rechten Flügel durch, im zweiten Versuch kam seine Flanke in den Strafraum. Dort spitzelte Zografakis die Kugel über die Linie, 2:0. Die Nordhessen schienen richtig Lust auf Fußballspielen zu haben. Das dritte Tor lag in der Luft, ehe auf der Gegenseite Vogler die in dieser Szene ungeordnete Kasseler Abwehr bestrafte und nach Eckball zum etwas überraschenden Anschlusstreffer vollendete (32.). Bis zum Kabinengang ereignete sich nichts mehr Nennenswertes. Als der Ball wieder rollte, sah es zunächst danach aus, dass Kassel wieder den alten Zwei-Tore-Vorsprung herstellen könnte, ehe Langhoff nach rund einer Stunde mit einer Glanzparade bei einem Flugkopfball von Ferdinand den Ausgleich verhinderte. Bis in die Schlussphase blieb es beim 2:1, auch weil Kang und Dzemailji das Balinger Gehäuse nicht genau genug unter Beschlag nahmen. Die Messe schien in der 89. Minute gelesen, als Bejdic den Ball aus rund 40 Metern über den zu weit vor seinem Kasten postierten Binanzer hob. Doch Kassel lief in der zweiten Minute der Nachspielzeit in einen Konter, Vochatzer brachte die TSG wieder heran. Die Gäste schlugen nun einen hohen Ball nach dem anderen in den heimischen Sechzehner, aber die Kiene-Elf verteidigte alles weg.

Später Sieg für Mainz 05 II

Die TuS Koblenz scheint nach verpatztem Saisonstart allmählich in der Regionalliga anzukommen. Wenn der frühere Zweitligist aber im Sommer viertklassig bleiben möchte, müssen jetzt Siege her. Auswärts bei der U 23 des FSV Mainz 05 II sah es zunächst gut aus, Könighaus besorgte per Handelfmeter die frühe Führung (6.). Vorher rettete bei einem Schuss von Marcus Müller aber schon der Pfosten für die Schängel. Mainz II, das zum zweiten Mal vertretungsweise von Meikel Schönweitz gecoacht wurde, glaubte trotz des Rückstandes felsenfest an sich. Nach gut einer halben Stunde flankte Shabani in die Mitte, Marcus Müller nahm den Ball mit der Brust runter und bugsierte die Kugel ins lange Eck. Die zweite Hälfte gehörte klar den FSV-Talenten, die ihre Torchancen allerdings nicht verwerten konnten. Als Marcus Müller in der Schlussminute an die Latte köpfte, schien es auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Aber in der fünften Minute der Nachspielzeit legte Derstroff per Kopf zurück auf Marcus Müller, der tatsächlich noch den Siegtreffer erzielte.

Schott Mainz gibt Rote Laterne weiter

Für Schlusslicht TSV Schott Mainz begann das samstägliche Kräftemessen mit dem Bahlinger SC erfolgreich: Wiltink erzielte in der 10. Minute die Führung. In einer intensiven Partie antwortete Köbele mit dem Ausgleichstor (35.). Relativ bald im zweiten Spielabschnitt lag der BSC in Front, Novakovic durfte sich feiern lassen (50.). Doch die Mainzer ließen sich davon nicht schocken, erhöhten den Druck und belohnten sich mit einem Distanzschusstor von Ahlbach (59.). Die Hausherren wollten mehr und erarbeiteten sich weitere gute Gelegenheiten, doch am Ende blieb es beim unter dem Strich leistungsgerechten Unentschieden. Da die TuS Koblenz parallel bei Mainz II verlor, ist der TSV Schott zumindest die Rote Laterne los.