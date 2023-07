Kassel-Geschäftsführer Gonther: "Wir wollen hier etwas aufbauen"

Sören Gonther ist auch nach seiner aktiven Karriere der 2. Bundesliga als TV-Experte verbunden geblieben. Sein Hauptaugenmerk gilt allerdings dem KSV Hessen Kassel aus der Regionalliga Südwest, der für den 36-Jährigen viel mehr als nur ein Sprungbrett ist.

Seit dem 1. Juli ist der ehemalige Zweitliga-Profi Sören Gonther (294 Spiele, 11 Tore, für den SC Paderborn, den FC St. Pauli, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue) als hauptamtlicher Geschäftsführer beim KSV Hessen Kassel beschäftigt. Der kicker sprach mit dem 36-Jährigen über seine Ziele, Pläne und Visionen beim nordhessischen Regionalligisten.

Herr Gonther, wie sind Ihre ersten Tage beim KSV Hessen Kassel abgelaufen?

Offiziell bin ich zwar erst seit einigen Tagen hier angestellt, konnte aber bereits seit der letzten Winterpause die Planungen intensiv mitgestalten. Wir hatten das zunächst "Einarbeiten" genannt, in der Realität ging es aber gleich von null auf hundert. Dieser Vorlauf war auch gut und wichtig, damit ich den Verein erst einmal kennenlernen und mich mit den Abläufen vertraut machen konnte.

Wie sehen Ihre Aufgaben denn genau aus?

Wir hatten einen gravierenden Umbruch im Kader der ersten Mannschaft, der nach der schwierigen letzten Saison aber auch nötig war. Wir mussten die Erfahrung machen, dass es nur mit Spielern aus der Region nicht geklappt hat. Insofern ging es darum, eine neue Mannschaft zusammenzustellen, die die Zuschauer hier mitnimmt und begeistert. Darüber hinaus haben wir viel an Abläufen im gesamten Verein gearbeitet, inklusive Frauen und Jugend. Wir haben im Jugendbereich Zuständigkeiten verändert und sind dabei, ganz neue Trainingsinhalte und -schwerpunkte umzusetzen. Ziel ist es, dass alle Jugendmannschaften die Spielphilosophie der ersten Mannschaft haben. Wir wollen, dass der KSV zum Leuchtturm der ganzen Region wird.

Wie sieht diese Spielphilosophie aus? Und: Welche Auswirkungen hat das auf die Regionalliga-Mannschaft?

Wir sind deutlich schneller und jünger geworden. Wir wissen aber auch, dass das Prozesse sind, die ihre Zeit dauern. Wir wollen insgesamt das Spiel deutlicher in die gegnerische Hälfte verlagern. Das war so in der letzten Saison nicht möglich, da wir vom ersten Spieltag an unter Druck standen und uns permanent im Abstiegskampf befanden.

Was ist in der kommenden Saison möglich?

Wir gehen demütig an die Sache ran und wollen keine großen Töne spucken. Dennoch hat die Mannschaft genügend Qualität und Quantität, um einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wichtiger als eine Platzierung ist aber immer der Prozess. Wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln und hier etwas aufbauen.

Ist die Mannschaft bereits komplett?

Wir haben einen Kader von 25 Spielern angepeilt und da stehen wir aktuell auch. Ansonsten schauen wir noch, ob wir einen guten Spieler für das zentrale Mittelfeld oder die Innenverteidigung finden können.

Sie haben viele Jahre als Profi in der 2. Bundesliga gespielt, waren beim FC St. Pauli Mannschaftskapitän, arbeiten als Experte für den TV-Sender Sky. Inwieweit können Sie dieses Netzwerk für Ihren neuen Job nutzen?

Ich habe jede Menge Informationen und jede Menge Menschen, die mich mit ihren Einschätzungen versorgen. Dieses Netzwerk hilft, an Spieler zu kommen, die der KSV zuvor nicht verpflichten konnte. Ein Beispiel ist Michael Glück, den wir in letzten Saison zur Winterpause aus der 3. Liga von 1860 München ausleihen konnten. Er war für uns ein absoluter Gewinn und ein Garant für den Klassenerhalt. Glück konnte Spielpraxis sammeln und kehrt nun mit vielen positiven Erfahrungen nach München zurück.

Zu Ihren eigenen Ambitionen: Ist der KSV für Sie ein Sprungbrett für höhere Aufgaben?

Die Tätigkeit hier in Kassel ist mein erster Job nach meiner Karriere als Spieler. Ganz bewusst haben wir eine sehr lange Vertragslaufzeit bis 2026 gewählt. Ich bin auch ganz bewusst in die vierte Liga gegangen, weil wir hier zusammen etwas aufbauen wollen. Ich komme aus der Region Nordhessen und habe überhaupt keine anderen Gedanken über den KSV Hessen hinaus.