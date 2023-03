Sararer-Tor und Schlussoffensive reichen nicht: VfR Aalen schlägt Hessen Kassel

Der VfR Aalen hat sich am Dienstag im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest drei wichtige Punkte beim direkten Konkurrenten Hessen Kassel geholt. Der wachte erst nach dem Tor von Sercan Sararer auf, doch zu spät.

Da in der 3. Liga keine Südwest-Mannschaft etwas mit dem Abstieg zu tun hat, gingen der KSV Hessen Kassel (15.) und der VfR Aalen (14.) defacto vom rettenden Ufer aus in dieses Kellerduell. Doch der den sportlichen Tod bringende Platz 16 ist nicht weit.

Beide Dienstagskontrahenten konnten am vergangenen Wochenende Spitzenmannschaften ärgern. Kassel kam gegen Balingen nach zwei Rückständen immerhin zu einem 2:2, Aalen schlug Offenbach sogar mit 2:0. KSV-Trainer Tobias Damm stellte zweimal um: Nennhuber und Meha ersetzten Pululu und Rakk. Bei Aalen gab es auch zwei Umstellungen: Arh Cesen und Korb rückten für Heckmann und Volz in die Startformation.

Die erste halbwegs vernünftige Torannäherung konnte Aalen in der 9. Minute verzeichnen: Arcalean zog nach einem schnellen Angriff von der Strafraumgrenze ab, doch der Schuss tropfte abgefälscht auf das Tornetz. Kassel tauchte in der 18. Minute halbwegs gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, doch Odabas klärte nach einer Kombination zwischen Sararer und Liesche Prieto.

Doch unter dem Strich mutierte die erste halbe Stunde zu einer zähen Angelegenheit, da beide Offensivabteilungen ihre Angriffe zu ungenau vortrugen und gleichzeitig beide Kellerkinder defensiv gut organisiert waren. In Minute 35 war vor allem ersteres der Fall, Aalens Maiella war nach tollem Steilpass eigentlich frei durch, doch auf dem Weg zum Tor verstolperte er die Kugel. Aber schon vier Minuten später durften die Gästefans dann doch jubeln: Eine Eckball-Hereingabe köpfte Arcalean zu Schaupp, der nicht mehr ausweichen konnte, so aber den Ball ins gegnerische Tor lenkte.

Auch wenn der KSV Hessen im Anschluss um eine schnelle Reaktion bemüht war, so waren die Gäste dem nächsten Treffer näher. In der 43. Minute drang Meien in den Strafraum ein, doch seinen geplanten Querpass auf Arcalean schnappte sich Keeper Sündermann im letzten Moment. Auf der Gegenseite kam Stendera nach einer Najjer-Flanke nochmal zum Kopfball, aber zielte deutlich zu hoch. Dann war Pause.

Maiella sträflich frei

Der zweite Durchgang begann sofort mit einem einschneidenden Ereignis: Eine Aalener Flanke vom linken Flügel von Wächter landete im Strafraum bei Maiella, der mutterseelenalleine und im Fallen auf 2:0 erhöhte.

Die Nordhessen waren sichtlich erschüttert von diesem Rückschlag, zumindest brachten sie auch jetzt keine erfolgsversprechende Reaktion zustande. Ein Springfeld-Schuss, der aber mindestens zwei Meter vorbeiging, war nach knapp einer Stunde noch das Gefährlichste von den Gastgebern.

Doch wie war das mit den Totgesagten, die mitunter länger leben? In der 68. Minute fiel ein Eckball vor die Füße von Sararer, der drehte sich blitzschnell und schoss unhaltbar zum Anschlusstreffer ein. Dadurch angespornt wurde das Publikum auch wieder lauter. Kassel erarbeitete sich gegen Ende viele Eckbälle, Aalen stand nun unter Druck. Schaupp köpfte in der 82. Minute beim Klärungsversuch aufs eigene Tor, doch sein Torwart Witte konnte das Leder fangen.

Die Heimelf wurde auch weiterhin nur nach Standards gefährlich: Sararer hatte in der 89. Minute die Chance, mit einem Freistoß aus brauchbarer Position - 22 Meter, halbrechts - seinen zweiten Treffer nachzulegen, doch er drosch die Kugel in die Mauer. In den letzten Minuten warf Kassel alles nach vorne, auch Torwart Sündermann tauchte im gegnerischen Strafraum auf, doch das Bollwerk des VfR hielt stand, was drei wichtige Punkte im Abstiegskampf brachte. Die Hausherren hingegen sind noch immer nicht vollumfänglich im Kalenderjahr angekommen, stehen 2023 bei zwei Unentschieden und ebenso vielen Niederlagen, während Aalen den zweiten Dreier in Folge einfuhr.

Für Kassel geht es am Samstag wieder gegen eine Spitzenmannschaft, daheim gegen den FC 08 Homburg. Aalen reist zum FC-Astoria Walldorf aus dem unteren Tabellenmittelfeld.