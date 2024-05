Kassel erlegt Schott Mainz, Homburg den VfB - Die Freiberger Serie geht weiter

Die Regionalliga Südwest sah am Samstag eine herbe Pleite für den VfB Stuttgart II, daher bleibt die Tabellenführung der Eintracht-Reserve vorerst bestehen. Jubelstimmung herrscht weiter beim SGV Freiberg. Und am Sonntag machte Hessen Kassel kurzen Prozess mit Schott Mainz.

Kassel deklassiert Schott

Im einzigen Sonntagsspiel gewann Hessen Kassel bei Schott Mainz klar mit 5:0. Die Gäste sammelten in der Anfangsphase zwei gute Gelegenheiten, die Führung nach einer halben Stunde war dann entsprechend verdient: Meha visierte aus dem Rückraum das Kreuzeck an - 1:0 (29.). Die Mainzer hatten kurz vor der Halbzeit bei Assibey-Mensahs Lattentreffer Pech. Das gab der Heimelf Auftrieb, die motiviert aus der Kabine kam, den Ausgleich aber verpasste. Dann nämlich war es erneut Meha, der seine Distanzqualiäten zeigte und aus rund 20 Metern auf 2:0 erhöhte (66.). Schott war nun verunsichert und fing sich direkt das dritte Gegentor: Kang profitierte dabei von einem Patzer und hatte keine Mühe vor dem Kasten - 3:0 (67.). Dzemailji hätte das Ergebnis bei seinem Lattenknaller sogar schnell noch deutlicher gestalten können. Die Sache war aber auch so gegessen, auch wenn sich die Mainzer um Aktivposten Assibey-Mensah immer wieder zeigten. Najjar legte für Kassel aus spitzem Winkel noch das 4:0 nach (84.), dann sah nach einem groben Foul im Strafraum noch Mainz-Keeper Wieszolek Rot, Meha stellte vom Punkt seinen Dreierpack und den 5:0-Endstand sicher (90.).

Barockstadt siegt glücklich gegen Mainz

Die SG Barockstadt feierte gegen den FSV Mainz 05 einen erfolgreichen Samstagnachmittag - 2:1 hieß es am Ende gegen den Tabellenvorletzten. Dabei war es noch der Bundesliga-Nachwuchs, der zuerst jubeln durfte: Richter profitierte in einem Laufduell von der Verletzung seines Gegenspielers Grösch und traf zum 1:0 (9.). Die Heimelf, eigentlich ganz ordentlich in die Partie gestartet, reagierte verunsichert, dann aber stellte Pomnitz aus der Distanz mit seinem flachen Versuch etwas überraschend auf 1:1 (34.). Bis zur Pause ging weiter mehr Gefahr von den Mainzern aus. Der entscheidende Stich an diesem Samstag gelang im zweiten Durchgang erneut Pomnitz, der nach einem langen Einwurf parat stand und zum 2:1 traf (60.). Es sollten keine weiteren Tore mehr fallen, Keeper Zapico hielt den Sieg der Heimelf fest.

Freiberg abgezockt, Walldorf verschwenderisch

Sieg Nummer fünf in Folge für den SGV Freiberg: Durch einen glücklichen 2:1-Erfolg in Walldorf geht die Serie für die Seitz-Elf weiter, Rang zwei ist vorerst der Lohn. Dabei hatte Walldorf die besseren Chancen, verpasste zunächst aber die Führung. Die fiel dann nach einer unterhaltsamen Anfangsphase doch, Politakis stach zum 1:0 für den FC-Astoria (16.). Nun kam Freiberg besser auf, erzielte den 1:1-Ausgleich durch Klostermann (27.). Bis zur Pause verpasste es die Heimelf, die sich nun wieder bietenden Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Und auch nach Wiederanpfiff ging eigentlich von den Hausherren die größere Gefahr aus, der letztlich goldene Treffer gelang dann den abgezockten Gästen: Nach einer Ecke bot sich Reisig eine zweite Chance, er stellte so auf 2:1 (76.). Walldorf agierte unterm Strich zu verschwenderisch, um an diesem Samstag Zählbares aus der Partie zu nehmen, kurz vor Schluss kassierte FCA-Akteur Arcalean noch die Ampelkarte. Freiberg überzeugte nicht, darf sich aber dennoch drei weitere Punkte gutschreiben.

Homburg fulminant: Der VfB muss leiden

War das der Knotenlöser beim FC Homburg? Mit 8:1 gewann der FCH beim VfB Stuttgart, der an diesem Samstag eigentlich an die Spitze hätte zurückkehren wollen. Homburg feierte damit seinen zweiten Saisonsieg. Die Heimelf startete gut in die Partie, aber Eisele schob nach einer Flanke das 1:0 ins kurze Eck (9.). Und die Grün-Weißen setzten weitere Nadelstiche, obgleich zunächst aber den Gastgebern der Ausgleich gelang: Paulas Ball aus rund 18 Metern wurde unglücklich zum 1:1 ins Tor abgefälscht (16.). Mendler verpasste zwar die umgehende erneute Gästeführung, dann aber legte er per Ecke für Eisele vor, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 einköpfte (43.). Die zweite Halbzeit startete mit dem Knackpunkt der Partie: Der Stuttgarter Simnica kassierte nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. In Homburger Überzahl schlug Mendler eine weitere Ecke auf Hummel - 3:1 (55.). Jetzt drehte der Gast endgültig auf, und dabei vor allem ein Akteur: Der eingewechselte Harres schnürte von Minute 60 bis 78 - teils nach präzisen, teils nach uneigennützigen Vorlagen seiner Teamkollegen - einen lupenreinen Hattrick zum 6:1, erzielte in der Schlussminute auch noch das finale 8:1. Zwischenzeitliche durfte auch Schmidt das 7:1 bejubeln (80.).

Häringer bringt Bahlingen auf Kurs

Die TuS Koblenz bleibt nach dem samstäglichen 2:5 beim Bahlinger SC Schlusslicht. Die Heimelf führte schon nach den ersten gefährlichen Aktion komfortabel: Nach einer Pepic-Ecke war zunächst Häringer aus kurzer Distanz mit dem 1:0 zur Stelle (10.), wenig später köpfte selbiger nach einer schönen Kombination am langen Pfosten lauernd auch zum 2:0 ein (14.). Anschließend ließ das Tempo etwas nach, um dann kurz vor der Pause wieder anzuziehen: Ein Querschläger von Volkmer ins eigene Tor bescherte dem BSC das 3:0 (41.); dürftige Koblenzer Hoffnung spendete noch vor dem Halbzeitpfiff Qenaj, der ins lange Eck zum 1:3 traf (45.+1). Doch nach Wiederanpfiff war die Sache dann schnell durch: Nach einem Steilpass stand Vesco im Strafraum frei und besorgte das 4:1 (54.), dann sah TuS-Akteur Grgic auch noch in einer Szene Doppel-Gelb und musste vom Feld. Zwar konnte das Schlusslicht in Unterzahl noch per Handelfmeter das 2:4 erzielen (Esmel, 69.), und auch wenn Koblenz weiter mutig blieb und um seine Minimalchance kämpfte, geriet der Bahlinger Erfolg nicht mehr in Gefahr: Novakovic verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:2-Endstand (78.).

Kein Sieger zwischen Frankfurt und Offenbach

Sowohl Kickers Offenbach als auch der FSV Frankfurt laufen ergebnistechnisch ihren Ansprüchen hinterher. Im direkten Duell gab es am Samstag ein 1:1. Beide Teams hatten im ersten Durchgang ihre Möglichkeiten, die Torhüter zeigten sich aber jeweils auf der Höhe. Nach ausgeglichenem Start agierten zunehmend die Offenbacher überlegen, es waren aber die Frankfurter, die mit Hochstimmung in die Kabine durften: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stand nach einem langen Ball plötzlich Boutakhrit frei vor dem Tor und musste nur mehr zum 1:0 einschieben (45.+4). Die Gäste kamen engagiert aus der Kabine und wollten den Ausgleich, der so auch schnell fiel: Ein geblockter Abschluss landete bei Cesen, der zum verdienten 1:1 ins rechte Eck traf (54.). Die Partie war nun völlig offen, in einer wilden Schlussphase hatten beide Chancen auf den Lucky-punch, der aber nicht mehr fiel.

Steinbach setzt den späten Lucky-punch

Das zweite Nachmittags-Spiel am Samstag endete mit einem späten Sieger. Die TSG Hoffenheim II unterlag mit 0:1 dem TSV Steinbach Haiger. Die klareren Chancen hatte schon im ersten Durchgang die heimische TSG-Reserve in Person von Fesenmeyer und Butler. Und auch nach Wiederanpfiff war Hoffenheim näher dran an der Führung. Kurz vor Ende der Partie hatte dann der Gast die Chance auf das goldene Tor, doch Noll parierte zunächst gegen Firat. Dann aber gab es in der Nachspielzeit nochmals Ecke für Steinbach, Güclü war per Kopf mit dem umjubelten 1:0 zur Stelle (90.+1).

Futkeu trifft erneut: Eintracht II schlägt Kickers

Intensiv, umkämpft, kurzweilig: Das Topspiel am Freitagabend zwischen Eintracht Frankfurt II und den Stuttgarter Kickers hatte seinen Namen verdient. Im ersten Durchgang fehlten allerdings die Tore. Zwar kamen beide durchaus immer wieder zu Abschlüssen, an der Präzision mangelte es aber. Die beste Gelegenheit auf Frankfurter Seite hatte Baum, dessen strammen Schuss parierte Dornebusch in den Anfangsminuten stark. Auf der anderen Seite verfehlte ein Mauersberger-Scherenschlag sein Ziel knapp. Nach der Pause waren dann die Frankfurter am Drücker, drängten auf die Führung, kamen aber zu selten in gefährliche Abschlusssituationen. In der 74. Minute war es dann jedoch geschehen. Futkeu machte auf links Tempo, prüfte Dornebusch, der den Ball stark parierte, gegen den Nachschuss des nun Zehn-Tore-Mannes war er jedoch machtlos. Nach dem Rückstand wurden die Blauen offensiv aktiver. Kalajdzic verzog zunächst einen Kopfball. Kurz darauf muss Kolbe nach einem Torwartfehler eigentlich den Ausgleich erzielen, verfehlte aber das leere Tor. In der über achtminütigen Nachspielzeit sah Ferri Julia noch die Ampelkarte nach einem harten Einsteigen auf Höhe der Mittellinie. Am Ausgang der Partie und damit der vorübergehenden Tabellenführung für den Eintracht-Nachwuchs änderte sich dadurch allerdings nichts mehr.

Jürgensen belohnt Aalen

Der VfR Aalen hatte am Freitagabend erneut mit der Chancenverwertung zu kämpfen. Trotz zahlreicher guter Abschlussmöglichkeiten gegen eine äußerst defensiv agierende TSG Balingen reichte es vor der Pause nicht zu einem Treffer. Die Gäste dagegen hatten erst weit in der zweiten Halbzeit ihre erste gefährliche Gelegenheit bedingt durch ein Abstimmungsproblem der VfR-Abwehr. Odabas klärte in höchster Not mit einer Grätsche. Auf der anderen Seite hatte Diakité nach einem Fehlpass die größte Aalener Chance bis dato, traf aber nur den Querbalken. In der dritten Minute der Nachspielzeit lag der Ball dann aus Aalener Sicht endlich im Netz. Wächter flankte in den Fünfer, dort setzte sich Jürgensen in der Luft durch und belohnte die Heimelf für ein gutes Spiel.