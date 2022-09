"Kasse gefüllt": Elfmeter-Hexer Sommer spielt im Training um Geld

Erleichterung nach dem geschafften Klassenerhalt in der Nations League bei den Schweizern, die sich einmal mehr auf Yann Sommer (33) verlassen konnten. Der Nationaltrainer berichtet von außergewöhnlichen Trainingsmethoden des Keepers.

Schön ist anders, aber nach einem harten Stück Arbeit waren der 2:1-Sieg gegen Tschechien und der Verbleib in der Liga A der Nations League Gewissheit. Die Schweiz ließ deutlich mehr zu als noch am Samstag gegen Spanien (ebenfalls 2:1), doch wie so oft konnte sich die SFV-Auswahl auf ihren Schlussmann verlassen. Yann Sommer, der seit Wochen in herausragender Form ist, parierte am Dienstag im Nati-Trikot den fünften Elfmeter aus dem Spiel heraus in Serie - und war nach dem Schlusspfiff spürbar erleichtert.

"Elfmeter ist immer eine spezielle Situation. Man bereitet sich vor. Aber es ist lustig, auf diesen Schützen waren wir gar nicht vorbereitet", verriet Sommer am SRF-Mikrofon. "Er (Tomas Soucek) hat mich lange angeschaut. Und das ist immer eine Chance für mich, einen Platz in seinem Kopf zu finden, um ihn zu verunsichern. Zum Glück hat das geklappt", erzählte Borussia Mönchengladbachs Torhüter.

Und auch Nationalcoach Murat Yakin plauderte aus dem Nähkästchen. "Auch die eigenen Spieler beißen sich an ihm die Zähne aus. Sie spielen im Training um Geld, und er hat seine Kasse wieder gefüllt diese Woche", berichtete der 48-Jährige. Insgesamt war er von der "reifen Leistung" seiner Mannschaft angetan.

Ein gutes Gefühl für die WM erarbeitet

Nach dem holprigen Start mit drei Niederlagen scheint die Nati rechtzeitig vor der bevorstehenden WM in den Tritt gefunden zu haben. "Wir haben uns mit den Spielen gegen Spanien und Portugal ein gutes Gefühl erarbeitet. Das war wichtig für die Nations League. Und jetzt bereiten wir uns in den Klubs gut für die Weltmeisterschaft vor. Das wird ein ganz anderes Turnier und da müssen wir wieder auf einem Top-Level sein", sagte Sommer.

Die Schweiz trifft bei der WM in Katar auf Kamerun, Brasilien und Serbien. Vor dem Turnierstart steht am 17. November in Abu Dhabi ein letzter Test gegen Ghana an.