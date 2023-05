"Kasperltheater": DHB-Präsident Michelmann sauer auf Leipzig-Boss Günther

Während die Vorfreude auf die Heim-EM in Deutschland (10. bis zum 28. Januar 2024) steigt, gibt es beim Deutschen Handballbund (DHB) Unmut wegen der zuletzt öffentlich geäußerten Kritik an Bundestrainer Alfred Gislason.

"Man muss sich schon fragen, was Klubchefs ermächtigt, sich in die Belange des Deutschen Handballbundes einzumischen", schimpfte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Rande der Auslosung der EM-Gruppen in Düsseldorf an diesem Mittwoch und verwies darauf, dass sich der Verband auch nicht in Klubangelegenheiten einmische. "Das machen wir ja auch nicht."

Michelmann kritisierte namentlich Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther und forderte diesen auf, sich selbst erst einmal "einen riesengroßen Besen zu kaufen" und vor der "eigenen Tür zu kehren." Der 63-Jährige reagierte damit schroff auf einen "Spiegel"-Bericht von Anfang der Woche, der für Aufregung in der deutschen Handball-Szene gesorgt hat.

Bericht sorgte für viel Wirbel

Demnach soll sich hinter den Kulissen innerhalb der Liga "eine Front" gegen Alfred Gislason als Bundestrainer gebildet haben. Dabei soll Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig und HBL-Präsidiumsmitglied, nach den deutlichen Testspielniederlagen gegen Weltmeister Dänemark zuletzt die Ablösung gefordert haben. Dem Bericht nach soll die Personalie Gislason "den deutschen Handball in zwei Lager" spalten.

Michelmann stieß dabei sauer auf, dass Günther den Weg an die Öffentlichkeit gesucht und seine Bedenken nicht intern geäußert habe. "Die Frage ist, warum muss ich das über die Medien machen? Ob da Narzissmus eine kleine Rolle spielt?", fragte Michelmann süffisant und stärkte dabei Gislason demonstrativ den Rücken.

Der Isländer sei "niemand, der für seine Geschwätzigkeit bekannt", aber jeder im deutschen Handball wisse, welche Qualitäten der Bundestrainer habe und dass dieser ein "Fels in der Brandung" ist. Aus diesem Grund dürfe keiner "rumjammern", dass Gislason nicht der "Kommunikations-Weltmeister" sei.

Es gibt gar keine Alternative. Andreas Michelmann zu etwaigen Forderungen nach der Absetzung von Alfred Gislason

Für Michelmann ist klar, dass es keinen Anlass für eine Trainerdiskussion gibt. "Wenn ich jetzt sage, wir stehen zum Bundestrainer, mache ich das Fass erst auf. Es gibt von meiner Seite keinen Grund, ein Thema anzuschneiden, was kein Thema ist. Mal abgesehen davon, dass es keine Alternative gibt. Das ist Kasperltheater."

Auch Kromer kritisiert Weg in die Öffentlichkeit

Verärgert reagierte auch DHB-Sportvorstand Axel Kromer - und auch bei ihm geht es primär darum, dass man nicht intern gesprochen habe, "weil die Leute, die sich geäußert haben, auch die Möglichkeit besitzen, den Dialog zu suchen. Ich bin der Meinung, dass der direkte Dialog der bessere Weg ist."

Kromer betonte auch, dass dies Günther auch so mitgeteilt habe. "Ich bin immer offen für Kritik und diskutiere auch gern mit Mitstreitern. Ich habe es über die Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen, aber das ist die Ebene, auf der ich nicht diskutieren muss."