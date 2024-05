Kasper wechselt nach Fürth

Daniel Kasper wechselt im Sommer von Wormatia Worms zur SpVgg Greuther Fürth. Beim Kleeblatt ist der 21-jährige Stürmer für die zweite Mannschaft vorgesehen. An den Laubenweg bringt Kasper die mehr als vorzeigbare BIlanz von 21 Toren in 28 Oberliga-Spielen für Wormatia in dieser Saison mit. "Die Chance, im Profifußball Fuß zu fassen, musste ich jetzt ergreifen", lässt sich das Sturmtalent in einer Meldung der Wormser zitieren.