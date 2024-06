Kasper verlängert beim Bremer SV

Bjarne Kasper hat seinen Vertrag beim Bremer SV verlängert und wird somit in sein drittes Jahr am Panzenberg gehen. Bisher absolvierte der 22-jährige Mittelfeldspieler 49 Regionalliga-Partien für den BSV. Ralf Voigt, Sportlicher Leiter der Hansestädter, betont in einer Meldung: "Seine Entwicklung ist beeindruckend. In der Defensive sorgt Bjarne für Ordnung und Stabilität, seine enorme Zweikampfstärke ist dabei ein wesentlicher Faktor. Doch nicht nur defensiv glänzt er: Im Mittelfeld zieht er oft die Fäden und bringt seine Pässe präzise zu seinen Mitspielern, was dem Team weiterhilft."