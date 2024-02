Karweina über Lauf: "Meine Aufgabe als Stürmer, in diesen Momenten zur Stelle zu sein"

Drei Tore erzielte Austria Klagenfurt in den ersten beiden Frühjahrsspielen - zweimal hieß der Torschütze Sinan Karweina. Mit zehn Treffern führt der deutsche Offensivspieler auch die ligaweite Rangliste an. Der 24-Jährige lässt sich seinen aktuellen Erfolgslauf aber nicht zu Kopf steigen.

Sinan Karweina setzte in der Saison oftmals zum Jubel an. GEPA pictures

Wenn es läuft, dann läuft's. Das denkt sich aktuell wohl auch Sinan Karweina, der in den ersten beiden Ligaspielen des neuen Jahres jeweils einen Treffer erzielen konnte und Austria Klagenfurt zuletzt zu einem wichtigen 1:0-Sieg über Schlusslicht Austria Lustenau schoss. Sein Entscheidungstor war der bereits dritte Treffer im dritten Spiel hintereinander für den deutschen Offensivspieler, bei dem in seinem zweiten Jahr in Kärnten mit 16 Scorerpunkten so richtig der Knoten geplatzt ist. "Ich bin natürlich happy, dass ich die Tore gemacht habe und der Mannschaft helfen konnte. Aber das ist ja auch meine Aufgabe als Stürmer, in diesen Momenten zur Stelle zu sein", sagt der 24-Jährige auf der "Vereinsseite" der Waidmannsdorfer.

Der gebürtige Gummersbacher schloss sich bereits im Sommer 2022 den Klagenfurtern an, nachdem bei seinem ehemaligen Klub Türkgücü München die Lichter ausgingen. Der Start in Österreich verlief für den ehemaligen Nachwuchsspieler des 1. FC Köln mit einem Tor in der ersten ÖFB-Cup-Runde und 14 Startelfeinsätzen in seinen ersten 17 Ligaspielen inklusive fünf Scorerpunkte eigentlich vielversprechend. Doch dann geriet er im Frühjahr des vergangenen Jahres komplett auf das Abstellgleis. "Peter Pacult hat mich zu dieser Zeit einfach nicht gebraucht und das galt es, in dieser Situation einfach zu akzeptieren", meinte Karweina im kicker-Interview vergangenen August und erklärte nach vier Toren in den ersten fünf Runden der aktuellen Saison, dass das auch mit seinem Positionswechsel zu tun hatte. Agierte er in seinem Debütjahr in Klagenfurt noch meist als rechter Flügel, kommt seine Effizienz als zentrale Spitze wesentlich besser zur Geltung.

Meistergruppe im Visier

"Dem Trainer war zu dieser Zeit vielleicht noch nicht ganz bewusst, dass ich auf dieser Position gut spielen kann. Ich war in dieser Zeit auch nicht ganz in Form, sodass andere Spieler eine bessere Option waren und der Trainer sie aufgestellt hat", meinte Karweina damals ehrlich, mittlerweile zählt er zu den fixen Ankerpunkten im Spiel von Coach Pacult. Mit zehn Treffern und sechs Vorlagen findet er sich sowohl in der Torschützen- wie auch Scorerliste ganz oben. Sein Goldtreffer gegen Lustenau beeindruckte auch seinen Coach, der selbst in seiner aktiven Zeit als Angreifer agierte: "Wenn man sich das Tor anschaut, muss ich ihm schon ein Kompliment machen. Für Sinan hat sich die Chance ergeben und es zeichnet ihn aus, dass er in dieser Situation ruhig geblieben ist und sie genutzt hat. Das ist dann auch eine Qualitätssache."

Karweina selbst will seinen Torlauf nicht zu sehr an die große Glocken hängen und gibt sich als fairer Teamplayer: "Stolz macht mich viel mehr, dass wir als Einheit auftreten und einer für den anderen da ist. Wenn wir daran anknüpfen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir unser großes Ziel erreichen werden." Dieses lautet der erneute Einzug in die Meistergruppe und der damit verbundene Klassenerhalt. Nach dem Auftaktremis im Frühjahr gegen den LASK (2:2) und dem Sieg in Lustenau (1:0) finden sich die Kärntner mit 30 Punkten und Tabellenplatz vier in einer guten Ausgangsposition im Kampf um ein Ticket für das obere Play-off wieder und haben es selbst in der Hand, zum dritten Mal in Folge am Konzert der Großen teilnehmen zu dürfen.

Seit mittlerweile fünf Ligaspielen sind die Waidmannsdorfer nun schon unbesiegt und wollen diese Serie auch beim kommenden Heimspiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unbedingt fortsetzen. Sollte dabei auch noch der Dreier gelingen, könnte man schon fast mit der Meistergruppe planen. Karweina hofft auf tätkräftige Fan-Unterstützung: "Das Rennen um die Tickets für das obere Playoff ist extrem eng. Wir brauchen einen Dreier, um die Konkurrenz weiter hinter uns zu lassen und mit dem 12. Mann im Rücken fällt das auf jeden Fall leichter. Es wäre klasse, wenn möglichst viele Fans kommen und unser Team supporten."