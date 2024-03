Karweina-Rückkehr sorgt für Entspannung im Klagenfurter Angriff

Nach zwei sechsten Plätzen in den vergangenen beiden Meistergruppen will Austria Klagenfurt bei der dritten Teilnahme höher hinaus. Die erste internationale Teilnahme der Vereinsgeschichte soll nicht nur ein Wunschtraum bleiben, sondern durch konstante Arbeit am Saisonende zur Realität werden. Das Comeback des Toptorjägers verleiht dabei Zuversicht.

Seit drei Jahren ist Austria Klagenfurt Teil der Bundesliga und stand seit dem Aufstieg auch jedes Mal in der Meistergruppe. Die vergangenen beiden Spielzeiten beendete man die Saison jeweils auf Platz sechs und verpasste die Teilnahme am internationalen Geschäft, heuer will man nach einem überzeugenden Grunddurchgang endlich seine Hände an einen Europacup-Platz bekommen. Als Tabellenvierter sind die Waidmannsdorfer dabei so gut wie noch nie in das obere Play-off gestartet, dort setzte es allerdings mit einer deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen Sturm Graz den ersten Dämpfer. Aus der Bahn werfen lassen sich die Kärntner dadurch aber noch lange nicht und wollen in den verbleibenden neun Spielrunden möglichst schnell zurück in die Spur finden, um aus dem großen Traum endlich Wirklichkeit werden zu lassen.

Bei diesem Vorhaben können die Klagenfurter auch wieder auf ihren Topscorer zählen. Sinan Karweina steht nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining und wird der Elf von Cheftrainer Peter Pacult zusätzlichen Punch in der Offensive verleihen. "Wir freuen wir uns sehr, dass Sinan zurück ist. Gerade in der Offensive war der Kader zuletzt recht dünn besetzt", sagt Geschäftsführer Günther Gorenzel mit Blick auf die vergangenen beiden Spiele gegen Rapid (1:1) und Sturm Graz (0:4), wo die Kärntner mit Nicolas Binder und Sky Schwarz lediglich auf zwei Angreifer zurückgreifen konnten. Da mit Sebastian Soto auch ein weiterer Stürmer wieder mit dem Team trainieren kann, sorgt das für zusätzliche Entspannung in der zuletzt karg besetzten Offensive der Violetten.

Comeback gegen GAK im Visier

Im kommenden Duell gegen den LASK (31. März, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wollen sich die Klagenfurter wieder von einer ganz anderen Seite als zuletzt gegen den Tabellenzweiten Sturm präsentieren und vielmehr an die gezeigten Leistungen in den ersten 22 Runden anknüpfen. Toptorschütze Karweina gibt sich motiviert: "Ich fühle mich gut und hoffe, dass ich direkt wieder zu meinem Rhythmus finde. Die Pause war nicht lang, daher habe ich körperlich nicht viel aufzuholen." Und auch Sturm-Partner Soto will nach schwierigen Wochen wieder voll angreifen: "Ich bin topfit aus der Winter-Vorbereitung gekommen, hatte dann einen kleinen Rückschlag. Jetzt sind die Stabilität und das Vertrauen zurück, um wieder angreifen zu können."

Schon beim kommenden Testspiel gegen Zweitliga-Führenden Grazer AK (Freitag, 14.30 Uhr) könnten die beiden Profis bereits ihre Rückkehr auf den Platz feiern. Fehlen wird hingegen Simon Straudi, der nach einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel die nächsten Wochen zum Zusehen gezwungen ist. "Das ist extrem bitter, weil ich mich erst im Winter nach einer längeren Verletzungspause herangekämpft und wieder sehr gut gefühlt hatte. Ich weiß, dass ich geduldig sein muss, aber ich nehme die Situation jetzt an und werde hart arbeiten, um schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren und der Mannschaft helfen zu können."