Karweina-Blitzcomeback? "Im Moment würde ich es nicht ausschließen"

Im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz Ende Februar zog sich Klagenfurts Topscorer Sinan Karweina eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Die Kärntner rechneten anschließend mit einer mehrwöchigen Pause, nun könnte der Angreifer aber doch schneller als erwartet in den Kader zurückkehren.

Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den SK Rapid sicherte sich der SK Austria Klagenfurt am letzten Spieltag des Grunddurchgangs das Ticket für die Meistergruppe. Sinan Karweina konnte bei der Erfüllung dieser Mission nicht mitwirken, nachdem sich der Topscorer der Kärntner zwei Runden zuvor beim Heimspiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz (2:0) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. Nach Angaben des aktuellen Tabellenvierten rechnete man damals mit einer Pause von "mehreren Wochen", nun könnte es für den Angreifer aber doch schneller als erwartet zurück in den Kader gehen.

In den vergangenen Tagen absolvierte der 24-jährige Deutsche bereits ein individuelles Programm mit Athletik-Coach Bernhard Sussitz, wo der Offensivspieler nicht nur Läufe absolvierte, sondern auch schon wieder mit dem Ball agierte. Laut Angaben der Klagenfurter könnte Karweina sein Comeback bereits in dieser Woche feiern. "Es ging zum Glück schneller, als ich zunächst befürchtet hatte. Wir schauen einfach von Tag zu Tag, wie es vorangeht und wie es sich anfühlt. Im Moment würde ich nicht zumindest ausschließen, dass es schon gegen Sturm Graz für den Kader reichen könnte", sagt Karweina im Gespräch auf der "Vereinsseite". Allerdings will der Angreifer mit Blick auf ein mögliches frühzeitiges Comeback nichts überstürzen: "Wir werden kein Risiko eingehen. Spätestens nach der Länderspielpause werde ich wieder voll angreifen."

Vertrag endet im Sommer

Eine vorzeitige Rückkehr des Stürmers, der mit zehn Toren und sechs Assists der aktuelle Topscorer der Bundesliga ist, würde der Austria bei den kommenden Aufgaben im oberen Play-off definitiv helfen. Zum Start bekommt es die Pacult-Elf zuhause mit dem Tabellenzweiten Sturm Graz (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu tun. Dass die Klagenfurter bei der Schusseffizienz sogar die Spitze im Oberhaus bilden und bislang mehr Tore erzielt haben als anhand des xg-Werts (expected Goals) zu erwarten war, liegt auch an den Leistungen Karweinas, der in seiner zweiten Saison im Süden Österreichs so richtig aufgeblüht ist.

Angesichts seiner bisherigen Saisonleistungen ist das Interesse an Karweina groß. Auch wenn der 24-Jährige selbst zuletzt bei "Sky" betonte, dass die Kärntner sein erster Ansprechpartner seien, wurde er bereits mit einem Wechsel nach Deutschland sowie zu Liga-Konkurrent Rapid in Verbindung gebracht. Sollte der Angreifer seinen Schnitt auch in der anstehenden Meistergruppe halten können, käme ein Verbleib bei den Waidmannsdorfer nach zwei Jahren über diese Saison hinaus wohl überraschend. Karweinas Vertrag läuft im Sommer aus.