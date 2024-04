Karsten Günther erteilt Trainer-Spekulationen eine Abfuhr

Runar Sigtryggsson hat als Coach des SC DHfK Leipzig einen Vertrag für die neue Saison, die Bild berichtet von Spekualationen über einen möglichen Trainerwechsel in diesem oder dem nächsten Sommer. Diesen erteilt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther aber eine Abfuhr.

Beim SC DHfK Leipzig verläuft auch diese Saison in Wellen: Nach vier Niederlagen in der Liga und dem Pokalaus im Dezember startete der Klub mit einem 29:30 in Gummersbach in das Jahr 2024, schaffte dann aber drei Siege in Serie bevor es erst das schmerzhafte 29:31 in eigener Halle im Ostduell gegen ThSV Eisenach setzte.

Als Reaktion folgte am Osterwochenende ein 25:17 Auswärtserfolg in Balingen. Mit 23:27 Punkten verläuft die Saison für den SC DHfK Leipzig nicht ganz nach Plan, allerdings reichen diese um das Mittelfeld der Tabelle als Achter anzuführen.

"Ich werde unsere Analyse nicht nach außen tragen, aber du kannst dir vorstellen, dass diese Inkonstanz uns lange beschäftigt hat. Wir haben ein paar Ansatzpunkte gefunden, die wir jetzt auch intern bearbeiten", hatte Geschäftsführer Karsten Günther bereits im Februar am Rande des Sieges gegen den Bergischen HC erklärt.

Doch die Unberechenbarkeit begleitete die Leipziger danach weiter in Form der Heimniederlage gegen Eisenach. Im Fokus der lokalen Medien steht dabei auch Trainer Runar Sigtryggsson, der auch in der Vorsaison sowohl positive wie auch negative Wellen mit dem Team erlebte.

"Wir haben einen Coach"

Die Bild bringt unter anderem den aktuellen Stefan Madsen, der in Leipzig vor gut zehn Jahren mit den Frauen des HC Leipzig Erfolge feierte und Aalborg im Sommer verlässt, als Sigtryggsson-Nachfolger beim SC DHfK Leipzig ins Gespräch. "Wir haben einen Coach, der auch bewiesen hat, dass er das richtig gut kann", erklärte Karsten Günther.

Der Vertrag von Runar Sigtryggsson gilt noch für die nächste Saison. Der Isländer hatte den Club in der Saison 2022/23 mit 4:16 Punkten übernommen und mit einer Serie von sechs Siegen dann aus dem Keller der Handball Bundesliga geführt - der zunächst bis Sommer 2023 vereinbarte Kontrakt wurde danach im Januar 2023 bis Juni 2025 verlängert.

Der Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig stellte klar: "Runar ist mein erster Ansprechpartner, wenn ich über die Zeit nach 2025 rede. Da quatschen wir ganz in Ruhe in der Sommerpause drüber." Karsten Günther in der Bild, die zudem auch Ex-Trainer Christian Prokop als möglichen Kandidaten ins Spiel bringt, weiter: "Alle andere sind wilde Spekulationen."

