Karrieretraum wird nun wahr: "Khaki" gewinnt die Ferrari eSports Series

Letzte Nacht ging es für die 24 in die Endrunde gekommenen Fahrer der Ferrari eSports Series um den großen Traum. Wer wird Teil der Ferrari Drivers Academy? Nach drei Rennen lautete die Antwort: Kamil Pawlowski.

In der Nacht des 14. Dezembers ging es für die Fahrer der Ferrari eSports Series, die auf der Rennplattform Asetto Corsa gefahren wird, um Einiges. Der Hauptgewinn: Mitglied in der Ferrari Drivers Academy sein, die einem Nachwuchsleistungszentrum entspricht. Von dort aus soll mit intensiver Förderungen der Sprung an die Spitze des SimRacings gelingen. Drei Rennen in Imola, Barcelona und Muguello sollten die Entscheidung bringen.

Aus jeweils zwei Gruppen setzten sich von 50 Fahrern die besten 24 für diese Endrunde durch. Der Brite Issac Price und Franzose Arnaud Lacombe mauserten sich durch ihren Gruppensieg zum Favoriten auf den Gesamtsieg. Allerdings mussten beide schon im ersten Rennen in Imola eine herbe Schlappe einstecken.

Zeitstrafe als Schocker für Price

Die beiden Stars kollidierten, der Verursacher Price erhielt sogar eine Zeitstrafe von 15 Sekunden - im Motorsport eine Ewigkeit. Nutznießer dieser Karambolage war der Pole Kamil Pawlowski, der nach dem ersten Rennen auf das oberste Podium steigen durfte.

Allerdings versuchte Price das Blatt nochmal zu wenden. Da er duch die Zeitstrafte auf Platz sieben zurückfiel und somit schon 19 Punkte Rückstand auf Pawlowski hatte, war die Mission für ihn klar: Zwei perfekte Rennen seinerseits und auf einen Ausrutscher seines Kontrahenten hoffen.

Price nutzt Fehler - Pawlowski kontert

Tatsächlich keimte die Hoffnung auf: Beim Einlenken in eine Kurve fuhr der Pole zu weit raus, was Price ausnutzte und innen überholte. Von da an fuhr er das Rennen souverän zu Ende und wollte mit einem Abstand von über drei Sekunden auch ein mentales Zeichen setzen.

Das ließ jedoch den bisher noch in der Gesamtwertung Führenden kalt, denn: Er überquerte als Zweiter die Ziellinie, wodurch der Punkteabstand nur leicht schmolz. Darüber hinaus schien ihn dieser Fehler zu motivieren.

Im letzten und entscheidenden Rennen, auf dem toskanischen Hügel in Muguello, ließ er dem Briten nicht den Hauch einer Chance. Mit über fünf Sekunden Vorsprung rauschte er ins Ziel und entschied die Ferrari eSports Series für sich.

Dadurch winkt Pawlowski nicht nur Prestige, sondern auch der Traum aller Ferrari-Fahrer: Ein Platz in der Ferrari Drivers Academy. Dort gibt es seit 2019 auch eine eSport-Abteilung.