Karriereknick in Köln: Was für Guirassy beim FC alles schieflief

Am Samstag kann Serhou Guirassy seine unwirkliche Torbilanz bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln ausbauen - dem er einst vor allem beim Abschied Freude bereitet hatte.

Wiedersehen macht Freude? Grundsätzlich ja, in diesem speziellen Fall womöglich nicht. Wenn Serhou Guirassy am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem VfB Stuttgart ins Müngersdorfer Stadion einläuft, dann kommt nicht nur der aktuelle Bundesliga-Toptorjäger, dann kommt auch ein Profi zurück an alte Wirkungsstätte, in der er einen Karriereknick sondergleichen erlebte.

Ausgestattet mit einem Fünfjahresvertrag wechselte der damals 20-jährige Stürmer 2016 für knapp vier Millionen Euro zum 1. FC Köln, auf der Visitenkarte standen aus der vorangegangenen Rückrunde acht Treffer in 16 Spielen für den Zweitligisten AJ Auxerre. Guirassy galt in Köln als Versprechen in die Zukunft: ein großer und kräftiger Mittelstürmer, der in Frankreich ausgebildet worden war und in den U-Teams des Nachbarlandes elf Tore in 24 Spielen erzielt hatte. Ein hoffnungsvolles Talent also, das unter der Anleitung von Peter Stöger zum vollwertigen Profi heranreifen sollte.

Modestes viel zu langer Schatten

Ein Unterfangen, das aus mehreren Gründen scheiterte. Guirassy hatte zunächst sichtbar Probleme mit dem Tempo in der Bundesliga, konnte erfahrenen Profis wie dem Japaner Yuya Osako oder gar Anthony Modeste den Platz nicht streitig machen. Vor allen Dingen Modeste, der in jener Spielzeit 27 Treffer erzielte, warf einen zu langen Schatten auf seinen Landsmann, der mittlerweile für Guinea spielt.

Mit der Qualifikation für die Europa League verließ Modeste den Klub Richtung China, es folgte für den FC eine Katastrophensaison mit Platz 18 nach 34 Spieltagen. In den Köpfen vieler Fans brannte sich eine Szene ein, die Guirassy den Ruf als "Chancentod" einbrachte. Am 22. Oktober 2017 - der FC steckte tief in der Krise - leistete er sich beim Stand von 0:0 einen Fehlschuss, der bis heute Legendenstatus in Köln besitzt. Im Bremer Weserstadion traf er, kurz vor dem Schlusspfiff fein frei gespielt von Tim Handwerker, aus zwei Metern das leere Tor nicht.

Im Zweitligajahr unter Trainer Markus Anfang verschwand Guirassy weitgehend in der Versenkung, das Sturmduo Terodde/Cordoba schoss den FC zurück in die Bundesliga, traf insgesamt 54-mal. Im Januar 2019 verließ er Köln, wechselte zum SC Amiens, zunächst auf Leihbasis, später dann zahlten die Franzosen fünf Millionen Euro Ablöse.

Während man sich in Köln über die unverhoffte Millionensumme freute, steigerte Guirassy seinen Wert in der härtesten Währung, die ein Stürmer haben kann - mit Toren. Ein Jahr nach seinem Wechsel nach Amiens war er Stade Rennes bereits 15 Millionen Euro wert, ehe der VfB zuschlug. Seine Tore waren es, die Stuttgart vor dem Abstieg retteten. Und nun diese Bilanz von zehn Toren nach fünf Spieltagen und vor der Partie in Köln - wo sie sich bestimmt nicht ärgern würden, wenn er ausnahmsweise mal wieder seinem einstigen Ruf als Chancentod gerecht würde.