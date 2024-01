Karriereende naht: Langer 2024 letztmals in Augusta am Start

Mit seinem ersten Sieg im Jahr 1985 sicherte sich Bernhard Langer ein lebenslanges Startrecht beim US-Masters in Augusta und wurde zur deutschen Golf-Ikone. 2024 tritt er dort nun zum letzten Mal an.

Bernhard Langer hat seinen Abschied vom legendären US Masters angekündigt. Damit wird auf dem Kurs in Augusta im US-Bundesstaat Georgia in diesem Jahr eine Ära zu Ende gehen. Langer hatte das Turnier zweimal. Nach 1985 bekam er das begehrte Grüne Jackett auch 1993.

Langer: "Es wird mein letztes Masters sein"

"Es wird dieses Jahr mein letztes Masters sein. Das habe ich bereits entschieden", sagte er in einem kurzen Video, das die PGA Tour und die PGA Tour Champions (für Profis ab 50 Jahren) am Mittwoch bei Instagram posteten.

Wahrscheinlich würden es zudem auch seine letzten US Open in diesem Jahr, erklärte der 66 Jahre alte gebürtige Anhausener: "Wenn nicht noch ein paar Wunder in der Zukunft passieren." Das Turnier findet in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juni in Pinehurst im US-Bundesstaat North Carolina statt.

Im Dezember Turnier-Sieg mit Sohn Jason

Im vergangenen Dezember hatte Langer zudem bereits angekündigt, in diesem Jahr zum letzten Mal in München und damit auch bei einem Turnier der DP World Tour zu spielen, der europäischen Top-Liga im Golf. Die BMW International Open finden vom 3. bis zum 7. Juli statt. Der Termin für Langers letztes Masters ist bereits davor, dies ist angesetzt für den 11. bis 14. April.

Langer spielt bereits seit 1976 professionell Golf. Neben seinen beiden Masters-Siegen feierte er zahlreiche weitere Erfolge. Allein auf der früheren European Tour gelangen ihm 42 Turnier-Siege. Sechsmal feierte er den Gewinn des Ryder Cups, er führte die Weltrangliste bei ihrer Einführung 1986 an und sammelte auch auf der PGA Tour Champions seit 2007 46 Erfolge.

Zuletzt hatte Langer im Dezember 2023 mit Sohn Jason das Familienturnier PNC Championship gewonnen und dabei unter anderem Tiger Woods und dessen Familien-Team geschlagen.