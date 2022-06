Karriereende? Nadal: "Ich werde weiter kämpfen"

Während des Finales der French Open war darüber spekuliert worden, ob es Rafael Nadals letztes Match sein würde. Die Antwort gab der Spanier nach der Partie: Er macht weiter!

Das Finale der French Open wurde relativ schnell zur einseitigen Sache. Youngster Casper Ruud, der mit seinen 23 Jahren erstmals im Finale eines Majors stand, kam nicht auf sein gewohntes Niveau und konnte Rafael Nadal nicht Paroli bieten. Gegen den besten Sandplatzspieler aller Zeiten hätte es eine besondere Leistung gebraucht. Die kam nicht - und so holte sich der Spanier mit 6:3, 6:3 und 6:0 seinen 14. Titel bei den French Open. Es war der 22. Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier - Rekord ausgebaut!

Im Laufe des Finales stieg die Spannung aber auch aufgrund eines anderen Themas: Es kamen Gerüchte auf, Nadal könnte seine Karriere nach dem Endspiel beenden. Ganz abwegig war das nicht, denn der Mann aus Manacor hat seit vielen Jahren chronische Probleme mit seinem rechten Fuß, spielt meist unter Schmerzen. Da wäre der Platz Philippe-Chatrier in Paris eigentlich ein guter Ort, um Schluss zu machen.

Aber der seit Freitag 36-Jährige hat noch nicht genug. Nadal sagte am Ende seiner Siegerrede genau das, was sich all seine Fans erhofft hatten: "Es ist für mich kaum möglich, meine Gefühle zu beschreiben. Hier mit 36 Jahren noch einmal das Turnier zu gewinnen, das mir alles bedeutet, ist unglaublich. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber ich werde weiter kämpfen."

Rasensaison wohl ohne Nadal

Die Rasensaison wird Nadal nun sehr wahrscheinlich auslassen. Offiziell bestätigt hat der Spanier das noch nicht. Aber seine Schmerzen im Fuß sind zu groß. Er hat sich vor dem Finale in Paris eine Injektion geben lassen, sodass er seinen Fuß gar nicht mehr spürt. Gut möglich also, dass der 36-Jährige nun erst einmal wieder pausieren wird.