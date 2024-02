Karriereende mit 24: HC Leipzig verliert Aushängeschild

Vor dem Heimspiel gegen die HL Buchholz 08-Rosengarten hat der HC Leipzig eine wichtige Personalentscheidung getroffen. HCL-Urgestein Julia Weise beendet trotz ihres jungen Alters von 24 Jahren am Saisonende ihre Karriere und widmet sich künftig anderen Aufgaben im Verein.

"Wer mich kennt weiß, dass es mir alles andere als leicht gefallen ist, die Handballschuhe erstmal an den Nagel zu hängen. Da der Verein mit all seinen Spielerinnen, Unterstützern und einzigartigen Fans meine Heimat geworden ist, bleibe ich dem HCL in anderen Funktionen erhalten", so Weise.

"Es ist sehr schade, dass Jule am Ende der Saison mit dem Handball aufhört. Ihre besondere Art zu spielen wird uns sicher fehlen. Jeder erinnert sich sehr gern an Jule-Weise-Aktionen, wie überraschende und raffinierte Zuspiele, akrobatische Würfe, bei denen sie regelmäßig die Zuschauer mit der Zunge schnalzen ließ oder man sich die Augen reiben musste. Das werden wir vermissen", erklärte HCL-Präsident Torsten Brunnquell.

Julia Weise gehörte nach dem Neustart in der 3. Liga 2017 zu den Gesichtern des HC Leipzig. Als frischgekürte U17-Europameisterin (zusammen mit Pauline Uhlmann) war die Linkshänderin eine der jüngsten der gerade mal mit einem Durchschnittsalter von 16,8 Jahren gestarteten Mannschaft, unter den Trainern Dr. Marion Mendel und Max Berthold. Diese Mannschaft stieg 2019 in die 2. Bundesliga auf.

Von Nordhausen nach Leipzig

Begonnen mit dem Handball hatte sie 2004 in ihrer Heimatstadt Nordhausen. Beim Nordhäuser SV erlernte sie das Handball-ABC, wechselte 2014 nach Leipzig auf die Sportschule und zog ins Internat. In der Jugend wurde sie 2016 Deutsche Vizemeisterin und ein Jahr später Deutsche Meisterin. 2016 debütierte sie zudem auch schon in der 1. Handball Bundesliga Frauen und in der Champions League.

"Der HCL ist für mich mein absoluter Lieblingsverein mit einem tollen, familiären Umfeld und den besten Fans der Welt. Ich bin allen Beteiligten sehr sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung die ich in den letzten 10 Jahren gespürt habe", erklärt Weise.

"Wir akzeptieren, dass Jule künftig andere Prioritäten setzen möchte. Positiv dabei ist, dass sie unserem Verein treu bleiben wird und sich für andere Funktionen angeboten hat. Darüber werden wir zeitnah sprechen und Pläne schmieden", so Brunnquell abschließend.