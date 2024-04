Karriereende? Bitter mit Klarstellung

In einem Interview deutet Jogi Bitter seinen baldigen Rücktritt an. Nach dem Kiel-Spiel stellt er die Sache nun klar - und ärgert sich vor allem über die Überschrift.

Bitter will noch nichts vom Rücktritt wissen. Sascha Klahn

Wird Jogi Bitter im Sommer seine Karriere beenden oder noch ein Jahr dran hängen? Der Keeper des HSV Hamburg hat im Interview mit dem Hamburger Abendblatt eine Entscheidung in den nächsten drei Wochen angekündigt.

Der Keeper hat nach dem 29:29-Remis gegen den THW Kiel nun erneut über einen möglichen Rücktritt gesprochen. Dabei kritisierte er bei Dyn die Zeitung für "eine wahnsinnig blöde Überschrift". Schließlich verfüge das Interview "nicht so viel Substanz zu diesem Thema".

Karriereende? Bitter will das "noch 100.000-mal erleben"

Daher erklärte er auf, wie es derzeit wirklich bei ihm aussieht. "Ich habe seit 2015, seitdem wir hier in Hamburg vor dem Nichts standen, nach jeder Saison überlegt: Macht es Sinn weiterzuspielen oder nicht? Und das ist auch in diesem Jahr und das wird auch so bleiben", berichtete er.

Deswegen wird auch wieder das Gespräch mit dem Verein suchen, wie es über den Sommer hinaus weitergeht. "Wenn ich Spaß habe und der Klub das möchte, möchte ich weitermachen. Und wenn wir andere Entscheidungen treffen, treffen wir gemeinsam andere Entscheidungen", so Bitter.

Dabei ist es ihm auch "egal, was Leute denken oder was gedruckt wird". Der Punktgewinn gegen den THW Kiel hat ihm "riesig Spaß gemacht und ich möchte das noch 100.000-mal erleben".