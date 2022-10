Karriereende beschlossene Sache? Ribery direkt vor nächstem Schritt

Franck Ribery ist mit 39 Jahren noch immer Profi - in der Serie A bei US Salernitana. Doch Medienberichten zufolge ist das Karriereende bereits ganz nah. Zugleich soll der nächste Schritt schon fixiert worden sein.

Steht unmittelbar vor seinem Karriereende - und zugleich dem nächsten Schritt: Franck Ribery. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Knieprobleme zwingen Franck Ribery seit längerer Zeit zu einer Zwangspause. Für den aktuellen Tabellenelften aus Salerno hat der langjährige Bayern-Star erst ein Serie-A-Spiel in dieser Saison absolviert - am 1. Spieltag beim 0:1 gegen die Roma.

Ribery selbst schweigt noch

Seither wird immer mehr gemunkelt, dass die Karriere von Ribery schleichend zu Ende geht - und der Franzose gar nicht mehr aufs Feld zurückkommen könnte. Er selbst hat sich dazu allerdings noch nicht geäußert.

Immerhin scheint festzustehen, dass der Offensivmann nach seinem möglichen Karriereende bei US Salernitana bleibt. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Ribery seinem aktuellen Klub nämlich erhalten bleiben und einen Posten im Management des Vereins erhalten. "Wir sind dabei, die letzten Details mit Franck zu klären", hat sich Klubchef Danilo Iervolino bereits entlocken lassen. "Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir einen solchen Champion und eine Person mit großem Charisma im Kader hatten. Künftig wird Ribery eine Funktion als Manager an meiner Seite und an jener des Sportdirektors haben. Er wird eng mit dem Team verbunden bleiben."

Die längste Zeit hat Ribery in seiner Laufbahn von 2007 bis 2019 beim FC Bayern München verbracht, bevor er nach Italien und dort zunächst zur AC Florenz gewechselt ist. Mit den Münchnern hat er mehrmals die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal errungen und 2013 mit ihnen auch die Champions League gewonnen. 2006 ist Ribery zudem mit der französischen Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft gewesen, bei der die Equipe Tricolore im Elfmeterschießen mit 3:5 gegen Italien verloren hat.