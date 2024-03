Karneval schlägt Eishockey: Quali-Runde beginnt für Haie auswärts

Die Kölner Haie haben die Play-offs noch fest im Blick, über die Qualifikations-Runde soll dem Team aus der Domstadt der Sprung ins Viertelfinale gelingen. Doch die Haie starten den Versuch aus einem besonderen Grund nicht in der heimischen Arena.

Das Tollhaus Lanxess-Arena wird es zum Auftakt in die Ausscheidungsrunde nicht geben, obwohl sich die Haie schon vor dem letzten Spieltag das Heimrecht gesichert haben. Vor dem abschließenden Spiel am kommenden Freitag (19.30 Uhr) gegen die Adler Mannheim steht nämlich fest, dass Köln Siebter oder Achter in der Endabrechnung der Hauptrunde werden wird.

Doch die Haie mussten für das erste Spiel der Qualifikationsrunde das Heimrecht abgeben, weil die Lanxess Arena belegt ist. Dort werden am kommenden Wochenende die deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport ausgetragen.

Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, sei der Spielrhythmus in Absprache mit der Liga, den betroffenen Klubs und den Hallen-Betreibern gedreht worden. Die betroffenen Vereine sind der ERC Ingolstadt und die Ice Tigers aus Nürnberg, die derzeit die Plätze 9 und 10 belegen, vor dem abschließenden Spieltag aber noch die Rangfolge tauschen könnten.

Erst auswärts in Ingolstadt oder Nürnberg

Auf jeden Fall findet das 1. Qualifikationsspiel für die Play-offs am Sonntag, 10. März, für die Haie nun auswärts in Ingolstadt oder Nürnberg statt, ehe es für das Team von Trainer Uwe Krupp im Modus "Best of Three" im Rennen um das Viertelfinale am Mittwoch, 13. März und, falls erforderlich, am Donnerstag, 14. März, vor eigenem Publikum um die Entscheidung geht.