Karneval oder Fasching? Kieler Kabinenparty bevorzugt

Holstein Kiel stand zuletzt zweimal mit leeren Händen da. Das soll sich bei Eintracht Braunschweig am Freitagabend ändern und wäre vielleicht sogar Anlass für eine spontane Kabinenparty.

Zwei Niederlagen in Serie setzte es für die Störche, auf die Pleite in Kaiserslautern (1:2) folgte die vor heimischer Kulisse gegen Magdeburg (2:3). Trotzdem sagt Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir fahren mit gutem Gefühl nach Braunschweig."

Rapps Forderung nach mehr Effektivität

Die Zuversicht des 43-Jährigen speist sich auch daraus, dass sein Team in der Lage ist, viele Chancen herauszuspielen. Auch wenn Rapp natürlich weiß, dass davon zuletzt zu wenige genutzt wurden. Logisch ist denn auch seine Forderung auf dieses Defizit: "Wir müssen effektiver sein. Man muss Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und fokussiert sein - trotzdem darf die Lockerheit vor dem Tor nicht fehlen."

In Braunschweig (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet Rapp einen im Vergleich zu Magdeburg körperlicher auftretenden Gegner, der seine Stärken auch im Umschaltspiel habe. Auch angesichts von bereits 34 Gegentoren macht er sich mit seinem Trainerteam viele Gedanken - beispielsweise über eine eventuell andere Grundordnung, anderes Personal oder ob man tiefer verteidigen werde. "Wir haben schon die Möglichkeit, an einigen Stellschrauben zu drehen", meinte er, ohne weiter ins Detail zu gehen. Von einem Sieg beim Aufsteiger ist Rapp überzeugt, "weil wir ähnlich viele Chancen herausspielen und einen Tick konsequenter verteidigen werden".

Ob er im Falle eines Dreiers in den Zeiten des Karnevals zu einer spontanen Kabinenparty Pizzabrötchen mitbringen würde? "Fasching heißt das da, wo ich herkomme", korrigierte der gebürtige Pforzheimer. Und nein, Pizzabrötchen wären eher nicht Rapps Ding: "Eher was Alkoholisches."

Vielleicht ist diese Aussicht für die Kieler Profis ja eine Zusatzmotivation.