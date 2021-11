Karlsruhes "emotionale Achterbahnfahrt"

Karlsruhes Trainer Christian Eichner hatte nach einer turbulenten Woche mit seiner Mannschaft einiges aufzuarbeiten. Im Fokus dabei: eigene einfache Fehler ausmerzen und wieder geschlossen verteidigen.

Beim Karlsruher SC geht es derzeit auf und ab. In der Liga verloren die Badener zuletzt gegen Düsseldorf (1:3) und Paderborn (2:4), im Pokal gelang hingegen mit einer ordentlichen Portion Spielglück der Coup bei Bundesligist Leverkusen (2:1). Doch vor allem die jüngste Partie gegen den SCP war für den KSC eine aufreibende, zeigte man schließlich im ersten Durchgang eine unterirdische Leistung, ehe in der zweiten Hälfte beinahe eine spektakuläre Aufholjagd gelang.

"Die Tage nach dem Paderborn-Spiel wurden dazu genutzt, die emotionale Achterbahnfahrt mit der Mannschaft zu verarbeiten“, berichtete Trainer Christian Eichner auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel gegen den HSV. Zum einen ließ der KSC-Coach seine Spieler regenerieren, zum anderen "haben wir das Spiel aufgearbeitet und einen Haken dran gemacht", so Eichner.

Individuelle Fehler reduzieren

Bei der Aufarbeitung lag der Fokus vor allem auf der Defensivarbeit, ließ man sich von Paderborn schließlich vier Tore in zwölf Minuten einschenken. "Es gilt an zwei Dingen zu arbeiten: Die individuelle Zahl an verursachten Gegentoren reduzieren und dann das gemeinschaftliche Verteidigen der Jungs besser wieder verinnerlichen“, erklärt Eichner seinen Ansatz.

Am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet auf die Karlsruher Abwehr nun erneut Schwerstarbeit, denn mit Hamburg kommt eine der spielstärksten Mannschaften der Liga in den Wildpark. "Der HSV ist extrem fleißig mit Ballbesitz unterwegs. Da steckt eine klare Idee des Trainers dahinter. Dadurch zermürben sie auch den Gegner. Darauf kann ich mich aber einstellen“, weiß Eichner um die Stärken der Hanseaten, die in dieser Saison jedoch bereits sieben Mal remis spielten.

Personell hat sich die Lage im Vergleich zum Paderborn-Spiel nicht verändert, die Langzeitverletzten befinden sich weiterhin in der Reha. "Alle Verletzten machen große, große Fortschritte. Da gilt es einfach weiterhin alle Daumen zu drücken, dass jeder einen optimalen Heilungsverlauf zeigen wird", hofft Eichner auf eine baldige Rückkehr von Robin Bormuth & Co.