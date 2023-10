Die Karlsruher haben sich eigentlich kaum noch in der Offensive blicken lassen, doch eine Situation reicht, um das Spiel hier endgültig zu entscheiden. Stindl spielt einen Pass in die Tiefe, den Mohr zwar noch leicht abfälscht, aber nicht entschärfen kann. So bekommt Schleusener den Ball an der rechten Strafraumkante, spielt flach, scharf vor das Tor und findet den hereingrätschenden Matriciani, der retten will, die Kugel aber ins eigene Tor drückt.