Karius bleibt in Newcastle - mindestens bis Sommer

Loris Karius ist in den vergangenen Jahren viel herumgekommen. Nun ist seine nähere Zukunft geklärt, der Torwart bleibt bei Champions-League-Anwärter Newcastle United.

Bis 30. Juni lief der Vertrag von Loris Karius bei Newcastle United ursprünglich, allerdings mit einer Beendigungsklausel für beide Seiten bis zum 31. Januar. Soweit kam es nicht: Der Tabellendritte der Premier League beschäftigt den deutschen Torhüter weiter, nachdem dieser einen guten Eindruck hinterlassen hat. Mindestens bis Sommer, eventuell sogar langfristig.

Der 29-Jährige hatte im vergangenen September in Newcastle unterschrieben und eine neue Bleibe gefunden. Sechs Jahre, von 2016 bis 2022, stand der frühere Mainzer beim FC Liverpool unter Vertrag, war zwischenzeitlich aber an Besiktas Istanbul und Union Berlin verliehen worden. In Ungnade bei Liverpool war Karius nach anfänglich guten Zeiten 2018 gefallen, als er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) patzte - nachdem er zuvor in sechs Spielen bis zum Finale ohne Gegentreffer geblieben war. Nach seiner Zeit bei Union kehrte er an die Anfield Road zurück, hatte als nominell fünfter Torhüter jedoch keine Chance auf Einsätze.

In Newcastle hat Karius nun vor allem Manager Eddie Howe überzeugt und sich in der Rolle als Back-up für Nick Pope eingefunden. In einem Pflichtspiel kam er bei den aufstrebenden Engländern allerdings noch nicht zum Einsatz. Im Dezember gab Karius immerhin im Testspiel gegen Al-Hilal (Saudi-Arabien) zu seinem Debüt, hielt bei seinem 45-minütigen Einsatz seinen Kasten sauber und erhielt gute Kritiken. Auch von Howe: "Er hat es gut gemacht. Seit er zu uns kam, hat sich Loris stetig verbessert. Er ist ein Torwart mit viel Erfahrung."

Damit nicht genug, nannte Howe weitere Vorzüge: "Er ist beliebt in der Kabine und hat einen positiven Einfluss. Deshalb würde ich ihn gerne behalten." Dieser Wunsch ist Howe nun erfüllt worden. Bis zum ersten Pflichtspiel muss sich Karius aber wohl gedulden. Beim jüngsten 1:0 gegen Fulham stand er am vergangenen Sonntag nicht im Kader, hinter Pope ist der Slowake Martin Dubravka die Nummer zwei.