Karimi: "Es ist die Pflicht, sich für gesellschaftliche Belange einzusetzen"

Die Menschenrechtslage im Iran ist prekär, auch Sportlerinnen und Sportler engagieren sich im Protest gegen die aktuelle Führung des Landes - oft unter Gefahr für Leib und Leben. Im Deutschen Fußballmuseum wurde einigen Akteuren der Protestbewegung eine Stimme gegeben, darunter auch der ehemalige Bundesliga-Profi Ali Karimi.

Aus Dortmund berichtet Matthias Dersch

Auch wenn die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit zuletzt wieder auf anderen Themen lag: Die Lage im Iran bleibt für Kritikerinnen und Kritiker des Regimes hochgefährlich, die Menschenrechtsituation im Land unverändert schlecht. Um nur zwei Beispiele zu nennen: In Mädchenschulen kommt es zu gezielten Vergiftungsangriffen, auf öffentlichen Plätzen werden Kameras installiert, um Frauen ohne Kopftuch zu identifizieren. Dennoch - vielmehr: gerade deshalb - demonstrieren weiterhin Menschen im Iran für ihre Freiheit, darunter auch Sportlerinnen und Sportler. Oft unter Lebensgefahr.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bekommen am Montagabend unter dem Veranstaltungstitel "Frau. Leben. Freiheit" drei Athleten eine Bühne, die sich für mehr Freiheitsrechte in ihrer Heimat einsetzen: Ali Karimi, ehemaliger Bundesliga-Profi des FC Bayern München, Niloufar Ardalan, frühere Kapitänin der iranischen Frauen-Nationalmannschaft, sowie der ehemalige Judoka Vahid Sarlak.

Keine Anerkennung für Frauen im Sport

Ardalan lebt noch im Iran, wo sie eine Fußballakademie für Mädchen und Frauen ins Leben gerufen hat. Ausreisen darf sie nicht mehr, ihr Ehemann erlaubt es nicht. Doch die 37-Jährige lässt sich nicht unterkriegen. Wie so viele Iranerinnen und Iraner. "Die Frauen im Iran müssen ständig kämpfen im Alltag. Es gibt keine Anerkennung für sie im Sport", berichtet der Regisseur Farschid Zahedi, der über Ardalan den Film "Zeit zum Atemholen" drehte und in Dortmund über sie spricht. Doch die Frauen ließen sich nicht unterkriegen. "Sie sind die Vorreiter der Veränderung."

Ardalan ist zu einem Symbol für den Freiheitskampf geworden. Genau wie Karimi, der inzwischen an einem unbekannten Ort im Exil lebt, nachdem er wiederholt Morddrohungen erhielt. In Dortmund ist er dennoch zu hören: In einer Videobotschaft erzählt der 44-Jährige, der auch für Schalke spielte, warum er sich für die iranische Revolutionsbewegung einsetzt: "Nationalspieler haben einen besonderen Platz in den Herzen der Menschen. Wenn man sich diese Plattform vor Augen führt, ist es die Pflicht, sich für gesellschaftliche Belange einzusetzen", sagt der Ex-Nationalspieler. "Es ist mein Wunsch, dass jeder Athlet seinen Platz auf der richtigen Seite der Geschichte findet und sich für die Revolution engagiert." Es sei ein schreckliches Gefühl, im Exil leben zu müssen. "Aber noch schlimmer ist für die Menschen, die in ihrem eigenen Land leben müssen, als wären sie im Exil."

Judoka Sarlak sollte absichtlich verlieren

Auch Sarlak lebt im Exil. Viele Jahre schon, nachdem er am eigenen Leib die Politik des iranischen Regimes erfahren hatte. Bei der WM 2005 habe er seinen Traum von einer Medaille begraben müssen, weil er auf Geheiß des Regimes absichtlich verlieren musste, um nicht gegen einen israelischen Judoka anzutreten. Vier Jahre später ignoriert er die Weisung und tritt gegen einen Israeli an. "Ich habe gekämpft. Ich habe gewonnen. Aber seit diesem Kampf bin ich jetzt leider hier bei euch", sagt er und lacht ins Publikum, bevor er wieder ernst wird. "Ich habe meine Familie im Iran seit 15 Jahren nicht gesehen. Sie hatten durch mich viele Probleme, meine Schwester und mein Bruder durften nicht arbeiten. Sie mussten leben wie in einem Gefängnis wegen meiner Geschichte." Er hoffe, es komme der Tag, "an dem sich alle im Iran frei bewegen dürfen".

Salopp gesagt: Es geht um das normale Leben. Es geht darum, dass die Menschen in Ruhe atmen dürfen. Spielerberater Reza Fazeli

In der anschließenden Podiumsdiskussion sprachen Reza Fazeli, in Teheran geborener Berater unter anderem von Nationalspieler Emre Can, Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International sowie Mariam Claren, deren Mutter im Iran als politischer Gefangener inhaftiert ist, unter der Moderation von Marina Schweizer vom Deutschlandfunk unter anderem darüber, welche Unterstützung man den Protestierenden vor Ort aus Deutschland zukommen lassen kann - beispielsweise über ein Patenprogramm, an dem neben Politikern auch Sportler teilnehmen könnten, um sich mit ihren Kollegen im Iran zu solidarisieren. "Sport im Iran ist politisch", sagt Claren, die ein Patenschftsprojekt betreut. Es sei daher eine Verpflichtung der Sportlerinnen und Sportler, ihre Reichweite zu nutzen. "Der Hebel durch die Öffentlichkeit sei elementar, sagt Müller-Fahlbusch von AI, „viele Menschen im Iran sagen uns: Wir fühlen uns nicht mehr allein, weil wir von euch gesehen werden." Die Führung im Iran dagegen wolle "Schweigen schaffen". Da dagegenzuhalten, sei "zentral".

In Teheran geboren: Spielerberater Reza Fazeli. imago/Team 2

Can, Bosz und Tabatabai zu Gast

Das Regime, sagt Fazeli, wolle nicht, dass Veranstaltungen wie diese stattfänden. "Wenn man im Iran eine andere Meinung vertritt als das Regime, dann wird man direkt als Feind tituliert", sagt der Berater, der betont, dass keine politische Partei hinter dem Protest stehe: "Salopp gesagt: Es geht um das normale Leben. Es geht darum, dass die Menschen in Ruhe atmen dürfen." Dieses Gefühl "haben wir weder im Iran noch außerhalb", so das bittere Fazit.

Zu den Zuschauern, die diese Worte hören, zählen am Montagabend Nationalspieler Emre Can, der frühere Bundesliga-Manager Michael Meier, der niederländische Trainer Peter Bosz sowie die Schauspieler Yasmin Tabatabai und Andreas Pietschmann. Auch iranische Sportlerinnen und Sportler im Exil sitzen vor der Bühne. Für sie findet Fazeli dann doch noch einen versöhnlichen Abschluss: "Ich würde die Bewegung als eine Bewegung der Liebe bezeichnen, als Bewegung der Zivilisation gegen die Barbarei", sagt er. Die einzige Waffe der Protestierenden sei ihr Smartphone, während sie mit aller Härte bekämpft würden. "Vielen Jugendlichen wurde bewusst ins Auge geschossen. Wenn ich sehe, wie sie sich in den sozialen Medien versammeln und ein Foto mit ihrem Lächeln in die Welt schicken, dann ist das für mich die größte Botschaft, die ich je gesehen habe."

Scharfe Kritik an der FIFA

Wie ernst die Situation für Regimegegner ist, davon gab eine vorab ausgesprochene Bitte in der Presse-Einladung eine deutliche Ahnung: Foto- und Videoaufnahmen des Publikums sollten bei der Veranstaltung, die unter der Schirmfrauschaft von Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, und vom Deutschen Fußballmuseum in Zusammenarbeit mit Amnesty International durchgeführt wurde, zum Schutz der Anwesenden ausbleiben. Denn auch im Ausland, berichten die Teilnehmer auf der Bühne, seien Regimegegner oft nicht sicher.

Als Beleg dafür führte Müller-Fahlbusch die Aktionen gegen Protestierende bei der WM 2022 in Katar an. "Wir alle haben die Bilder vor Augen, wie Iranerinnen und Iraner in den Stadien und auch vor den Stadien drangsaliert wurden, nur weil sie sich für 'Frauen. Leben. Freiheit.' eingesetzt haben", sagt sie. "Sie haben sich für Menschenrechte eingesetzt. Dieser Einsatz steht über der Politik." Dass die FIFA sich dazu nie geäußert habe, sei "nicht akzeptabel".