Karim Konaté: "Der nächste Torschützenkönig der Bundesliga"

Seine ersten Talentproben hat Karim Konaté schon in der vergangenen Bundesliga-Saison abgegeben. Nach seinem Doppelpack-Auftritt gegen Inter Mailand legt sich Christoph Freund fest: "Er wird Torschützenkönig in Österreich."

Vielleicht liegt es daran, dass Christoph Freund bald nach München übersiedelt und in Salzburg nicht mehr übertrieben diplomatisch sein muss. Jedenfalls deklarierte sich der scheidende Sportchef nach der 3:4-Testspielniederlage gegen Inter Mailand den Doppel-Torschützen Karim Konaté betreffend deutlich wie selten: "Ich tippe, er wird Torschützenkönig in Österreich. Und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster."

In Haalands Fußstapfen

Tatsächlich hat der 19-jährige Ivorer, der seit einem Jahr in Salzburg unter Vertrag steht, mit seiner Leistung gegen den Champions-League-Finalisten trotz verschossenen Elfmeters unterstrichen, dass er "The Next Big Thing" im "Bullenstall" ist. Auch dahingehend nahm sich Freund kein Blatt vor den Mund: "Karim ist für mich einer der talentiertesten, interessantesten Stürmer, den ich in Salzburg je gesehen habe. Und wir wissen, welche Stürmer hier waren."

Von Jonny Soriano über Sadio Mané, Patson Daka, Karim Adeyemi bis Benjamin Sesko und Noah Okafor wussten sie alle, wo das Tor steht. Aber Konaté könnte nach allem, was man bisher von ihm gesehen hat, sogar in die Sphären eines Erling Haaland vordringen. "Er ist einfach ein richtiger Goalgetter", schwärmt Freund, über den nur 1,78 Meter großen Angreifer, der dennoch alles für einen großen Mittelstürmer mitbringt.

Der "neue Drogba"

Auf den Straßen seiner Heimatstadt Ouraghio entdeckt, landete er bald in der Akademie von Hauptstadtklub ASEC Mimosas, die unter dem Ruf steht, "La Masía" der Elfenbeinküste zu sein. Gervinho, Kolo Touré, Arthur Boka und Emmanuel Eboué sind nur einige ihrer berühmtesten Absolventen. Allzu lang hielt sich Karim Konaté aber nicht in der Akademie auf, schon mit 17 war er reif für die internationale Bühne, die er mit sieben Toren in acht Spielen des CAF Confederation Cup (vergleichbar mit der Europa League) auf Anhieb eroberte.

20 Tore in 29 Ligaspielen trugen dazu bei, dass das "Wunderkind" schnell als "neuer Drogba" gefeiert wurde, obwohl es eher Fan von Namensvetter Karim Benzema sein soll. Im September 2021 bestritt "Koka", wie ihn der Mimosa-Anhang taufte, sein erstes Länderspiel, im Jänner 2022 stand er noch nicht 18-jährig im Afrika-Cup-Aufgebot der "Elephants", kam aber nicht zum Einsatz.

Drei Tore gegen Chelsea

Die Klubs standen dennoch bereits Schlange. Den Zuschlag bekam bereits kurz nach dem Achtelfinal-Aus Red Bull Salzburg. 3,5 Millionen Dollar soll Christoph Freund nach Abidjan überwiesen haben, die den alten Transferrekord des Klubs um das Dreifache übertrafen. Mittlerweile liegt Konatés Marktwert bei sechs Millionen, obwohl er erst elf Bundesliga-Spiele in den Beinen hat. Bei seinem Debüt im Februar 2023 hatte er gerade einmal zehn Minuten gebraucht, um beim 3:1-Sieg gegen die WSG Tirol erstmals anzuschreiben.

Am vergangenen Sonntag lieferte er wieder auf dem Innsbrucker Tivoli seinen ersten Doppelpack ab. Es war nur die Einlösung eines Versprechens, das er schon mit 15 Zweitliga-Toren für Liefering und sechs Youth-League-Treffern abgegeben hatte. Dass er drei davon gegen Didier Drogbas Ex-Klub Chelsea erzielte, wurde in seiner Heimat mit ganz besonderer Euphorie aufgenommen.

Traumklub Lyon

"Ich bin mir sicher, dass wir ihn in den nächsten zehn Jahren auf der internationalen Bühne sehen werden", ist für Christoph Freund der Weg von Karim Konaté in eine der Top-Ligen Europas bereits vorgezeichnet. "Ich mag Liverpool und Barcelona, aber mein Lieblingsklub ist Olympique Lyon", träumt auch der Teenager bereits vom nächsten Schritt.

Mit Auftritten wie gegen Inter Mailand und der von Freund prophezeiten Bundesliga-Torjägerkrone wird er nicht lange darauf warten müssen.