Karic: Höhe der Ergebnisse nicht überbewerten

Beim 6:1-Kantersieg in Sandhausen gelang Emir Karic sein erstes Tor für Darmstadt. Auch wenn er sich über das Tor gefreut habe, sei vor allem der erste Auswärtssieg wichtig gewesen, sagt der Österreicher. Zudem dürfe das Ergebnis die Mannschaft nicht blenden.

Zweimal 6:1, einmal 4:0 - wenn der SV Darmstadt 98 in dieser Saison gewinnt, wird es für die Gegner oft deftig. Es stecke eben viel Qualität in der Mannschaft, sagt Emir Karic. "Wenn wir uns in einen Flow spielen können, können solche Spiele dabei herauskommen." Allerdings habe die Mannschaft auch schon Spiele unnötig verschenkt und sowohl in Heidenheim wie bei Aufsteiger Rostock 1:2 verloren. Auch gegen Sandhausen habe es besonders in der ersten Halbzeit Szenen gegeben, in den die Partie in eine andere Richtung hätte kippen können. "Durch harte Arbeit haben wir das für uns entschieden", sagt er. "Aber wir sollten die Ergebnisse in der Höhe nicht so ernst nehmen."

Gegen Werder mit 13 Mann?

Bis zum Dienstag hat die Mannschaft wegen der Länderspielpause frei. In die Länderspielpause Anfang September war das Team ebenfalls mit dem Rückenwind eines hohen Sieges (4:0 über Hannover gegangen). Die Partie analysierte man damals erst in der Woche vor dem nächsten Spiel, das dann in Rostock verloren ging. Aus der Vergangenheit habe man Lehren gezogen, das Spiel gegen Sandhausen sofort analysiert und damit abgeschlossen, sagt Karic. So liege der Fokus jetzt schon auf dem Heimspiel gegen Werder am Sonntag in einer Woche.

Auf die Partie mit rund 13.000 zugelassenen Zuschauern freue er sich ganz besonders. Für "Knallerspiele" wie gegen Bremen, Hamburg oder Schalke brauche man keine Motivation des Trainers. "Für solche Spiele lebst du", sagt er und fügt an: "Wir hoffen, dass wir die Bremer dann mit 13 Mann niederringen werden." Mit 13 Mann? "Das Publikum ist der 12. Mann. Und weil doppelt so viele kommen dürfen wie bisher, zählt das Publikum für zwei", erklärt er seine Rechnung.

Toreschießen nicht als Hauptdisziplin

Was das Ergebnis angeht, erwartet Karic nicht unbedingt einen Kantersieg. "Ich nehme auch ein 1:0 gegen Bremen", sagt er schmunzelnd. "Hauptsache ein Sieg!" Bislang haben die Lilien in dieser Saison noch keine zwei Spiele hintereinander gewonnen. Dass sich Karic dann erneut in die Torschützenliste eintragen wird, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. In seiner gesamten Profikarriere war sein Tor zum 6:1 in Sandhausen erst sein zweiter Treffer. Davor hatte er nur im November 2019 für seinen Ex-Verein SCR Altach in der österreichischen Bundesliga getroffen.

"Das Toreschießen ist nicht meine Hauptdisziplin", räumt der gelernte Linksverteidiger offen ein. Auf seiner Stammposition kam er in Darmstadt bislang aber ohnehin kaum zum Einsatz, weil dies der Platz von Kapitän Fabian Holland ist. "Am Anfang war die Umstellung ein bisschen groß für mich. Jedes Spiel war immer etwas anderes dabei", sagt Karic. "Ich habe mich daran gewöhnt. Aber natürlich ist links hinten meine Position."

"Nicht vollkommen zufrieden"

Auch wenn er sich in Darmstadt gut eingelebt habe, könne es sportlich für ihn noch besser laufen. Nachdem er die ersten sechs Spiele immer in der Startformation gestanden hatte, kam er zuletzt nur von der Bank. "Ich wäre kein Profi-Fußballer, wenn ich nicht jedes Spiel von Beginn an spielen wollte. Deswegen bin ich natürlich nicht vollkommen zufrieden", sagt er.

Aber im Vordergrund stehe die Mannschaft. "Ich versuche, ihr so gut wie möglich zu helfen, egal ob das eine halbe Stunde, eine Halbzeit oder von Anfang an ist. Alles andere kommt von alleine dann. Da mache ich mir keinen Stress."