Karic: "Du kannst dir niemals sicher sein"

Mit dem SV Darmstadt 98 bestreitet Emir Karic seine erste Bundesliga-Saison. Dabei hat der ÖFB-Legionär vor allem gelernt, wie schnell Fehler bestraft werden. Die Kritik an der Qualität seiner Flanken kann er allerdings nicht nachvollziehen.

In Schräglage: Emir Karic und Aufsteiger Darmstadt 98 befinden sich nach 22 Spieltagen in akuter Abstiegsgefahr. IMAGO/HMB-Media

In den vergangenen drei Partien stand Emir Karic jeweils in der Startformation des SV Darmstadt 98. Ob das jedoch auch im anstehenden Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Fall sein wird, ist offen. Trainer Torsten Lieberknecht bewerte Woche für Woche sehr stark nach Trainingseindrücken. "Deswegen kannst du dir niemals sicher sein. Selbst wenn du in der Partie davor top warst, kann es sein, dass du das nächste Spiel nicht spielst", sagt der 26 Jahre alte Österreicher.

Starke Konkurrenz auf der Stammposition

Karic bevorzugte Position ist die linke Außenbahn. Da hat er in Fabian Nürnberger und Winterneuzugang Gerrit Holtmann zwei spielstarke Konkurrenten, die allerdings zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen wurden. Mit seiner Wucht und Dynamik setzt Karic immer wieder Ausrufezeichen. Die Qualität seiner Flanken sorgt jedoch immer wieder für Diskussionen, auch wenn er selbst das nicht so recht nachvollziehen kann.

Natürlich kämen nicht alle seine Flanken an, aber das sei ja bei jedem Außenbahnspieler so. "Es gibt Leute, die fangen mit solchen Sachen an, dann springen andere auf den Zug und das zieht sich so durch. Wenn dann mal von fünf Flanken eine nicht ankommt, dann wird eben nur über diese eine gesprochen", moniert er.

Neue Optionen mit Polter

Mit der Verpflichtung von Sebastian Polter als kopfballstarken Strafraumstürmer habe man neue Optionen vor dem gegnerischen Tor. Das Spiel der Lilien sei jedoch ohnehin nicht so sehr darauf ausgelegt, dass die Außenspieler von der Grundlinie flankten. Und auch Luca Pfeiffer habe das vorher im Angriff nicht schlecht gemacht. Das Thema Kopfballspiel wird aus Sicht von Karic in diesem Zusammenhang etwas übermäßig strapaziert.

Was Karic in der Bundesliga nach eigener Aussage gelernt hat, ist die Tatsache, dass schon sehr kleine Fehler - etwa, wenn man den Raum nicht schließe - sehr schnell ausgenutzt würden und häufig auch zum Tor führten, wie Karic selbst im Spiel gegen Dortmund beim ersten Treffer der Gäste schmerzlich erfahren musste.

Zukunft im Sommer ist offen

Mit 26 befindet er sich im besten Fußballeralter. Beim Thema Nationalmannschaft habe es im vergangenen Sommer Kontakte gegeben. Doch im Moment gebe es nichts Konkretes mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer. "Vielleicht ja, wenn die Flanken noch besser werden", sagt er lachend.

Ebenfalls im Sommer läuft nach drei Jahren sein Vertrag bei den Lilien aus. Wie es dann weitergeht, steht noch in den Sternen. "Es gibt jetzt wichtigere Sachen", sagt er. Wenn ein neuer Sportchef da sei, werde der sich darum kümmern müssen. Im Moment liege der Fokus darauf, dass man am Samstag drei Punkte in Bremen hole.