Karbstein wird zur "leistungsstarken Alternative" beim SV Waldhof

Waldhof Mannheim hat Malte Karbstein mit einem Vertrag ausgestattet. Der 24-Jährige durfte sich zuletzt als Probespieler beweisen.

In den vergangenen Tagen hatte Karbstein als Probespieler am Trainingsbetrieb, dem Trainingslager und in Testspielen teilgenommen - und dabei vollumfänglich überzeugt, weshalb ihn der SV Waldhof mit einem Vertrag ausstattete. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben. "Gemeinsam mit dem Trainerteam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit Malte eine leistungsstarke Alternative für die Verteidigung finden konnten. Er ist zweikampfstark, hat eine gute Geschwindigkeit und kann mit seinem starken linken Fuß Impulse im Spielaufbau geben", wird Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung zitiert.

Karbstein lief in der vergangenen Spielzeit für die Kickers Offenbach auf, bestritt verletzungsbedingt aber nur sieben Partien. In der Vorsaison war er Stammkraft auf dem Bieberer Berg und bestritt 41 (von 42 möglichen) Punktspielen. Ausgebildet wurde der Innenverteidiger bei Energie Cottbus. Für die Lausitzer kam er 2016 zu zwei Drittliga-Einsätzen, ehe es den gebürtigen Neuruppiner 2018 zu Werder Bremen zog. Dort lief er für zwei Jahre in der zweiten Mannschaft auf.

"Ich bin überaus glücklich, zukünftig für den Waldhof auflaufen zu können. Der SV Waldhof ist ein toller Traditionsverein mit einer einzigartigen Stimmung im Stadion", sagt der Neuzugang. "Ich hatte vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl im Training und die Jungs haben mich super integriert."