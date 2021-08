Karbach schießt Emmelshausen ab - Last-Minute-Sieg für Trier

Enge Partien präsentierten die Teams zum Auftakt der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Staffel Nord - für den FC Karbach und den TSV Emmelshausen galt das allerdings nicht. Die Blau-Weißen gewannen auf fremdem Platz deutlich und sind damit erster Tabellenführer der neuen Runde. Auch Favorit Trier gewann sein erstes Spiel.

Eröffnet wurde die Spielzeit am Freitagabend mit dem Duell FV Engers gegen TuS Koblenz - und es war ein würdiger Auftakt, auch wenn das Spiel am Ende keinen Sieger kannte. Rund 900 Zuschauer wohnten dem Aufeinandertreffen bei, in einem offenen Schlagabtausch vergab Klappert für die Heimelf zunächst die Führung vom Punkt. So brachte Richter den TuS nach schöner Einzelleistung abgezockt mit 1:0 in Front. Doch nach Wiederanpiff zeigte der FVE, dass er hier unbedingt mit Zählbarem vom Platz wollte und wurde in der Schlussphase letztlich auch belohnt: Nach einem Freistoß und einer Ablage war Klappert zur Stelle und musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Am Samstag dann sicherte sich Favorit Eintracht Trier die ersten drei Zähler: Das Tor des Tages beim 1:0-Erfolg über die Eisbachtaler Sportfreunde besorgte Kinscher mit einem direkt verwandelten Freistoß in der letzten offiziellen Spielminute. Die Gäste hatten in einer turbulenten Schlussphase selbst noch gute Chancen, in Front zu gehen. Unterm Strich war es ein Auftakt, der für Trier noch Luft nach oben lässt, Eisbachtal hingegen darf trotz Niederlage Mut für die anstehende Spielzeit schöpfen. Bei hohen Temperaturen bot derweil das Duell zwischen der Alemannia aus Waldalgesheim und dem SV Gonsenheim noch Ausbaufähiges: Das Spiel endete torlos, beide Teams vergaben in den Schlussminuten einen möglichen Sieg. Das Remis war unterm Strich verdient.

Der erste Tabellenführer heißt damit FC Blau-Weiß Karbach: Mit 6:0 ballerte sich Karbach im Derby beim TSV Emmelshausen zum Sieg, Wilschrey traf dabei dreifach, der eingewechselte Eberhardt doppelt. Und auch der FSV Salmrohr jubelte ausgiebig über drei Auftaktpunkte: Im Duell gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich lag der FSV zwar zunächst zurück, der eingewechselte Toppmöller sorgte in der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf aber doch noch für den Auswärtssieg.

Das Spiel zwischen Hassia Bingen und dem 1. FC Kaiserslautern II findet erst am 07.09. statt.