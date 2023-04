Karazors Zukunft ist weiterhin ungewiss

Auch unter Trainer Sebastian Hoeneß hat es Atakan Karazor geschafft, sich in die Stuttgarter Startformation zu spielen. Doch die Zukunft des Mittelfeldspielers ist weiterhin ungewiss.

Seit er im Juli 2019 beim VfB angeheuert hat, wird Karazor von den Trainern immer wieder infrage gestellt. Und immer wieder spielt sich der gebürtige Essener im Laufe der Zeit in die Startformation der Schwaben. Auch diesmal unter dem vierten Stuttgarter Trainer in dieser Saison, Sebastian Hoeneß. "Er hat Präsenz und ist jemand, der auf dem Platz Dinge regelt", so der 40-Jährige, der den Mittelfeldmann als "auch in schwierigen Phasen positiv coachend, mutig, immer wieder die Bälle fordernd" wahrnimmt. "Er tut uns gut mit der Form, die er auf den Platz bringt, und ist für uns ein wichtiger Spieler."

Karazors Stärken

Vor allem die Zweikampf- und Laufstärke und ganz besonders die kommunikative Art des Profis sei in Situationen wie diesen gefragt und hilfreich. Dass der 26-Jährige, zuweilen zu Leichtfertigkeit und Schönspielerei neigt, die ihm weniger liegt, tut dieser Meinung keinen Abbruch. Karazor, der im Mai 2022 seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert hat, gehört aktuell zu den gesetzten Akteuren in den Vorstellungen von Hoeneß. Was die nächste Saison und die weitere Zukunft angeht, ist dagegen offen.

Hat Galatasaray Interesse?

Immer wieder wird der 26-Jährige auch mit einem vermeintlichen Wechsel in Verbindung gebracht. Als jüngstes Beispiel soll Galatasaray Istanbul am Sohn türkischer Eltern interessiert sein. Jedoch ist nach kicker-Informationen von den Verantwortlichen des türkischen Traditionsklubs bisher kein Kontakt zum VfB aufgenommen worden.

Gerüchteweise wird von einer Transfersumme von rund zehn Millionen Euro gesprochen. Geld, das recht hochgegriffen erscheint, das der VfB aber sicher nicht ablehnen würde, zumal auch noch eine weitere Problematik die Perspektiven des Spielers belastet: Das offene Verfahren gegen Karazor wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs.

Gerichtsverfahren dringt nicht an die Öffentlichkeit

Im Sommer 2022 wurde der VfB-Profi während seines Urlaubs auf der Ferieninsel Ibiza von einer 18-jährigen Spanierin angezeigt. Er habe sie sexuell missbraucht. Daraufhin saß Karazor 43 Tage lang in Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution von 50000 Euro und unter Meldeauflagen kam er Ende Juli wieder frei. Seither dringt nichts an die Öffentlichkeit. Weder Spieler, noch Gericht, noch Klubverantwortliche äußern sich zum Verfahren, das weiterhin offen ist und wie ein Schatten auf der Zukunft des Spielers lastet.