Karazor verlängert und will Guirassy animieren

Atakan Karazor und Angelo Stiller haben das Zentrum des Stuttgarter Spiels auf der Doppelsechs geprägt. Während der eine jetzt vorzeitig bis 2028 verlängert hat, ist der andere beim FC Barcelona im Gespräch.

Sie waren in der vergangenen Saison das zentrale Rechenzentrum in der Organisation des Vizemeisters. Karazor und Stiller bildeten die perfekte Mixtur aus der Zweikampfstärke und Aggressivität des einen und der Ball- und Passsicherheit des anderen, um dem Gegner im Mittelfeld kein Durchkommen zu erlauben und selbst nach vorne gefährlich zu werden.

"Zweite Heimat" Stuttgart

Ein eingespieltes Duo, das gut harmonierte und das auch Winterneuzugang Mahmoud Dahoud nicht sprengen konnte. Der zweimalige deutsche Nationalspieler kam mit großen Erwartungen von Brighton & Hove Albion, um im Mai nach dem Ende seiner Leihe samt unerfüllter Träume als Zeitarbeiter nach England zurückzukehren. "Ich muss einfach sagen, dass es weniger an Mo liegt und mehr an Ange und Ata und ein Stück weit natürlich auch an den Spielverläufen und den Ergebnissen", so die Erklärung von Stuttgarts Cheftrainer Sebastian Hoeneß damals, der gerne auch künftig auf das eingespielte Duo bauen möchte.

Karazor, der seit Juli 2019 bei den Schwaben ist und in der 2. Liga und Bundesliga auf 141 Pflichtspiele für den VfB kommt, hat jetzt seinen Ende Juni 2026 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängert. "Ich bin jetzt fünf Jahre hier", so der 27-Jährige vor der saisonbegleitenden TV-Dokumentation "VfB in Team", die am heutigen Abend in einem Stuttgarter Kino gezeigt wird. "Die Gemeinschaft, die wir hier haben, ist einzigartig. Was wir in der vergangenen Saison geleistet haben, ist unglaublich. Ich fühle mich unglaublich wohl. Stuttgart ist meine zweite Heimat geworden."

Was wird aus Stiller und Guirassy?

Seine Vertragsverlängerung sei eine Herzensangelegenheit. Ein Bekenntnis zum VfB, das er sich auch von Mitspielern erhofft, die sich in diesen Sommer mit Abwanderungsgedanken tragen. Der Deutsch-Türke hoffe, "den einen oder anderen, der auch im Publikum sitzt, animieren zu können", so Karazor mit Blick auf den ebenfalls anwesenden Serhou Guirassy, dessen Bleiben am Neckar fraglich ist.

Auch Stillers Zukunft in Stuttgart ist trotz eines bis 2027 laufenden Vertrages mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Wie die dem FC Barcelona nahestehende spanische Sportzeitung Sport vermeldet hat, befindet sich der 23-Jährige u.a. neben Joshua Kimmich vom FC Bayern auf einer Kandidatenliste der Katalanen. Barcas neuer Trainer Hansi Flick sucht einen spielstarken Mittelfeldmann, der in die Fußstapfen des bis 2023 das Barca-Zentrum beherrschenden Sergio Busquets tritt. Eine Position, die seither als Schwachstelle gilt.

Der frühere Bundes- und Bayern-Trainer hatte im Oktober 2020 dem damaligen FCB-Talent Stiller zu dessen Profidebüt verholfen. Doch dem Einsatz im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (3:0) sollten nur noch zwei Kurzeinsätze folgen. Diese allerdings in der Königsklasse. Dennoch wechselte der frühere U-21-Nationalspieler, der es nur ganz knapp nicht in den DFB-Kader für die anstehende Heim-Europameisterschaft geschafft hat, über Hoffenheim zum VfB, wo er zu einem prägenden Element des VfB-Spiels geworden ist.

Sollte es schließlich wirklich zu einem konkreten Vorstoß aus Spanien kommen, was bisher nicht geschehen ist, werden es die Schwaben den Katalanen sicher nicht leicht machen. Anders als bei Guirassy und Co. ist bei Stiller nichts von einer Ausstiegsklausel bekannt. Der Preis für den Jungstar ist frei verhandelbar und dürfte bei mindestens 25 Millionen Euro liegen.