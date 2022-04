Karazor und Marmoush vor der Rückkehr

Nach dem Abstiegskampf ist vor dem Abstiegskampf. Stuttgart erwartet den VfL Wolfsburg und darf auf die Rückkehr der zuletzt fehlenden Atakan Karazor und Omar Marmoush hoffen.

Angesichts der verkürzten Woche zwischen den beiden Partien am vergangenen Sonntag bei Hertha BSC und dem anstehenden Aufeinandertreffen mit dem VfL Wolfsburg am kommenden Samstag sind die Stuttgarter ohne freien Tag heute in die Spielvorbereitung gestartet. Die Enttäuschung über die schwache Leistung und das ernüchternde 0:2 in der Hauptstadt wurde bereits am Montag mit intensiven Einzel- und Gruppengesprächen aufgearbeitet.

Dabei schnappte sich Pellegrino Matarazzo auch während der gestrigen Einheit, die Teile des Teams im Kraftraum und andere auf dem Platz absolvierten, den einen oder anderen Profi zum Dialog. Nach dem Rückschlag in Berlin, der die Schwaben im Kampf um den Klassenerhalt zurückgeworfen hat, suchte Stuttgarts Trainer erst einmal nach Antworten für den schwachen Auftritt seiner Spieler vor allem in der Anfangsphase. Jetzt sucht er die personellen Antworten darauf für die folgende Partie gegen Wolfsburg.

Zwei davon ergeben sich automatisch: Atakan Karazor, der nach seiner Gelbsperre beim 0:0 beim FSV Mainz auch noch wegen der Nachwirkungen einer Corona-Infektion in Berlin ausgefallen war, stieg heute ins Teiltraining ein. Seine Rückkehr ins Team wird ebenso erwartet wie die von Omar Marmoush. Der ägyptische Nationalspieler, dessen Einsatz wegen Oberschenkelproblemen am vergangenen Wochenende nicht möglich war, soll in den nächsten Tagen wieder zu den Kollegen auf dem Rasen stoßen.

Ebenfalls, allerdings in sehr dosierter Form, zum Beispiel beim Warmmachen und beim Rondo, mischten auch Nikolas Nartey und Silas heute mit. Der Linksverteidiger hat seine Knieverletzung samt Operation auskuriert. Sein Offensivkollege vom rechten Flügel ist fleißig im Aufbautraining nach ausgestandener Schulter-Operation. Wann und ob ein Einsatz beider in dieser Spielzeit vielleicht noch einmal möglich sein wird, steht allerdings weiterhin in den Sternen.