Karazor kommt an und Youngster Ulrich reist ab

Während Atakan Karazor im Trainingslager des VfB Stuttgart angekommen ist, musste Youngster Laurin Ulrich die Heimreise antreten. Trainer Bruno Labbadia setzt unter der Sonne Spaniens derweil weiter aufs Teambuilding und sieht Fortschritte.

Bei knapp 20 Grad und Sonnenschein weilt der VfB in der spanischen Sonne von Marbella. Gegenüber VfB.TV freut sich Bruno Labbadia über die perfekten Bedingungen. Neben taktischen Einheiten arbeiten die Schwaben weiterhin viel im physischen Bereich.

"Darüber hinaus möchten wir auch das Mannschaftsgefüge noch weiter stärken", erklärt Labbadia und sieht erste Fortschritte im Miteinander. "Teambuilding heißt für mich auch, dass wir uns jeden Tag, beim Frühstück, beim Mittag- oder beim Abendessen miteinander beschäftigen. Man merkt, dass einige Spieler immer kommunikativer werden, und da legen wir großen Wert darauf."

Kranker Ulrich fliegt zurück - Karazor angeschlagen

Verzichten muss Labbadia dagegen ab sofort auf Youngster Laurin Ulrich. Der 17-Jährige hat am Mittwoch aufgrund eines grippalen Infekts die Heimreise nach Stuttgart angetreten.

Dagegen ist mit zwei Tagen Verspätung Atakan Karazor ins Training beim VfB im spanischen Marbella eingestiegen. Der 26-Jährige absolvierte wegen Beschwerden an der Achillessehne eine Laufeinheit, bestätigte ein Sprecher des Vereins am Mittwoch.

Dass er nicht mit der Mannschaft angereist war, lag am weiterhin offenen Verfahren gegen den Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs auf Ibiza in Untersuchungshaft saß. Auf Kaution freigelassen bekam der 26-Jährige die Auflage, regelmäßig beim spanischen Konsulat in Stuttgart vorstellig zu werden.