Karazor drohen bis zu sechs Monate U-Haft

Atakan Karazor wird der Vergewaltigung bezichtigt und sitzt auf Ibiza in Untersuchungshaft. Wie geht es für den Stuttgarter Mittelfeldspieler weiter?

Gemeinsam mit einem ebenfalls 25-jährigen Freund soll der VfB-Profi am vergangenen Mittwoch in seinem Urlaub auf der Party-Insel Ibiza eine junge Frau vergewaltigt haben. Das vermelden mehrere Medien mit Bezug auf die Anzeige der 18-jährigen Frau, die sich nach der Tat in ein Krankenhaus zur Untersuchung begeben habe. Beim Traditionsklub werden die Entwicklungen genau verfolgt. Die öffentliche Stellungnahme blieb bisher kurz. Es gelte die Unschuldsvermutung, dazu sei man "in ständigem Kontakt" mit den Anwälten des Spielers, der "jede strafbare Handlung bestreitet". Mehr lasse sich im Augenblick nicht sagen.

Über Karazors Karriere hängt ein Damoklesschwert. Gerade, als er beim VfB durchzustarten scheint. In der Rückrunde war Karazor vom Ergänzungsspieler zum Leistungsträger aufgestiegen und sogar in den Fokus der türkischen Nationalmannschaft gerückt. Nach der Umstellung des Systems auf eine Viererkette und einen Sechser vor der Abwehr war Karazor als Abfangjäger vor der letzten Reihe im Kampf gegen den drohenden Abstieg zu einem wichtigen Faktor geworden. Den gelungenen Klassenerhalt empfand der 25-Jährige als Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn, die jetzt schweren Schaden nehmen könnte. Karazor drohen weitreichende Konsequenzen, zumal das spanische Sexualstrafrecht erst im Mai verschärft wurde.

Gerade auf den Balearen dauert die Untersuchungshaft oft mindestens sechs Monate. Rechtsanwältin María Barbancho

"Sollte sich der Vergewaltigungsverdacht erhärten, steht eine langjährige Freiheitsstrafe im Raum", erklärt Ingo Bott von der renommierten Rechtsanwaltskanzlei Plan A. Wie lange, sei angesichts vieler offener Fragen, nicht seriös zu sagen. Von einer möglichen Entlassung aus der U-Haft am Montag wird zwar in verschiedenen Medien berichtet. Ein längerer Aufenthalt ist allerdings eher anzunehmen. "Das ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich", sagt der auf Strafrecht spezialisierte Jurist aus Düsseldorf. Botts spanische Kooperationspartnerin mit Sitz auf Mallorca, die Rechtsanwältin María Barbancho, erklärt zur Vorgehensweise in ihrer Heimat: "Gerade auf den Balearen dauert die Untersuchungshaft oft mindestens sechs Monate."

Womit der gebürtige Essener, der in den U-Mannschaften des VfL Bochum und der Dortmunder Borussia groß wurde, bevor er über Holstein Kiel im Sommer 2019 beim VfB Stuttgart landete, erst einmal als Spieler aus dem Rennen wäre. Ob der Profi, der in drei Spielzeiten 23 Zweitliga- und 43 Bundesligaspiele für den VfB bestritt, am 25. Juni in die mit ersten Leistungstests startende Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen kann, ist fraglich. "Eine Haftverschonung ist realistisch nur möglich, wenn der Spieler strenge Meldeauflagen beachtet", erklären Bott und Barbancho. Dazu müsse sich der Spieler allerdings nicht auf Ibiza oder in Spanien aufhalten. "Diesen Auflagen kann er auch gegenüber dem spanischen Konsulat in Stuttgart nachkommen."