Karateka Horne muss operiert werden - USA übernimmt Platz 1

Auch am letzten Wettkampftag ging es in Tokio zur Sache - im Marathon, Bahnrad, Boxen und einigen Ballsportarten. Die Splitter vom Sonntag ...

+++ Medaillenspiegel: USA überholt China +++

Jennifer Valente im Bahnrad und das Basketball-Team der Frauen holten für die USA jeweils Gold, wodurch die Amerikaner im Medaillenspiegel das Team aus China quasi auf den letzten Drücker überholten. Aktuell liegen beide Nationen bei je 38 Goldmedaillen, die USA haben aber mehr Silber (39:31) und Bronze (33:18)

+++ Verletzter Karateka Horne muss operiert werden +++

Karateka Jonathan Horne hat bei seinem Vorrunden-Aus am Samstag mehrere Bänderrisse im rechten Ellenbogen erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Tokio am Sonntag, wie der Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes, Christian Grüner, mitteilte. "Durch das Ausrenken des Ellenbogengelenks wurde der Bandapparat und auch der Muskelansatz Oberarm/Unterarm in Mitleidenschaft gezogen", berichtete Grüner. Horne müsse nach seiner Abreise aus Japan operiert werden und könne nach etwa sechs bis acht Wochen wieder mit dem Training beginnen.

Der frühere Welt- und aktuelle Europameister Horne, der bei der Olympia-Premiere der traditionellen Kampfkunst als Medaillenkandidat galt, hatte sich die Verletzung in seinem zweiten Gruppenkampf gegen den Georgier Gogita Arkania zugezogen und aufgeben müssen. Schreiend vor Schmerzen war der 32-Jährige aus Kaiserslautern auf einer Trage von der Matte gebracht, in der Wettkampfhalle zunächst notversorgt und später dann zurück ins olympische Dorf gefahren worden.

+++ Bahnrad: Levy Sechster, Bötticher ausgeschieden +++

Maximilian Levy hat bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben eine Medaille im Keirin verpasst. Der 34-Jährige aus Cottbus musste sich am Sonntag im Finale des Kampfsprints mit Platz sechs begnügen. Eine Medaille verpasste auch die dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze.

Schrecksekunden: Massensturz im Omnium der Frauen. BELGA MAG/AFP via Getty Images

+++ Bahnrad: Verletzte Person nach Massensturz +++

Bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben hat ein Massensturz im Omnium der Frauen für Aufsehen gesorgt. Bei dem Crash von mehr als einem halben Dutzend Fahrerinnen kurz vor dem Ende des Scratch-Rennens wurde am Sonntag eine Person am Rand des Holzovals von Izu verletzt. Nach kurzer Behandlung wurde diese mit einer Halskrause versehen und auf einer Trage abtransportiert. Fahrerinnen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt.

+++ Volleyball: Serbinnen holen Bronze +++

Die Welt- und Europameisterinnen aus Serbien zeigten sich nach der bitteren 0:3-Niederlage im Halbfinale gegen die USA gut erholt und gewannen Spiel um Bronze gegen Südkorea souverän mit 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). Die Asiatinnen hatten vor allem kein Rezept für die furios aufspielenden Diagonalangreiferin Tijana Boskovic (33 Punkte) parat.

+++ Joe Biden lädt Team USA ein +++

Die USA laufen Gefahr, die Nationenwertung im Medaillenspiegel gegen China zu verlieren. US-Präsident Joe Biden zeigte sich dennoch sehr zufrieden. "Ihr habt uns verdammt stolz gemacht", sagte der 78-Jährige per Videoschalte aus seinem Haus in der Nähe von Wilmington (Delaware) und lud die Sportler für Herbst zu einem Besuch im Weißen Haus ein.

+++ Marathon: Kipchoge in erlesenem Kreis +++

Der Kenianer Eliud Kipchoge hat als dritter Leichtathlet in der Olympia-Geschichte zum zweiten Mal Gold im Marathon gewonnen.