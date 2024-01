Karaman mit klarem Bekenntnis zu Schalke

Er will unbedingt ein Teil des türkischen EM-Kaders sein, Schalke 04 in diesem Winter zu verlassen, um seine Chancen zu erhöhen, kommt für Kenan Karaman aber nicht in Frage. Im kicker-Interview gab er ein klares Bekenntnis ab: "Ich werde in diesem Winter nicht wechseln", betont der 29-Jährige, dem durchaus Angebote anderer Klubs "auch aus dem Ausland" vorliegen. "Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn andere Vereine Interesse an mir zeigen, aber für mich ist das kein Thema."