Karaman: "Ich werde diesen Winter nicht wechseln"

Er will unbedingt ein Teil des türkischen EM-Kaders sein, Schalke 04 in diesem Winter zu verlassen, um seine Chancen zu erhöhen, kommt für Kenan Karaman aber nicht in Frage. Das stellt der beste Königsblaue der Hinrunde im kicker-Interview klar.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Seit Mittwochabend sind die Schalker zurück im Ruhrgebiet. Im Trainingslager an der Algarve schufteten sie zuvor acht Tage lang, um für die Rückrunde gerüstet zu sein, in der Kenan Karaman definitiv ein Teil des Teams bleibt - trotz eventuell geringerer EM-Chancen, die er als Angreifer bei einem aktuell vom Abstieg bedrohten Zweitligisten naturgemäß hat.

Karaman macht kein Geheimnis daraus, dass er davon träumt, bei der EM in Deutschland für die Türkei auf Torejagd zu gehen - die Nationalmannschaft wird in der Vorrunde zweimal in Dortmund spielen (gegen einen noch zu ermittelnden Play-off-Sieger sowie gegen Portugal) und einmal im Hamburger Volkspark (gegen Tschechien). "Ich werde versuchen, bei Schalke weiterhin Tore zu schießen und Vorlagen zu geben und hoffe, dass der Nationaltrainer das dann honoriert", sagt der mit fünf Treffern und fünf Vorlagen beste Königslaue der Hinrunde. "Zuletzt war ich zumindest im erweiterten Kader, was mir zeigt, dass sie mich auf dem Schirm haben."

Schalke und die "besondere Präsenz"

Dass sich Schalke in der Hinrunde Sorgen um den Klassenerhalt machen musste, sieht Karaman nicht zwingend als Nachteil. "Ich denke, dass Schalke 04 eine besondere Präsenz hat, die vielleicht in die Bewertung mit einfließt", sagt der Stürmer und schränkt selbst ein: "Aber klar, wir müssen mit Schalke deutliche Fortschritte in der Tabelle machen. Das würde dann auch meine EM-Chancen erhöhen."

An einen Wechsel denkt Karaman mit Blick auf seinen EM-Traum jedenfalls nicht, im kicker-Interview im Mannschaftshotel an der Algarve gab er ein klares Bekenntnis zum Absteiger ab. Schalke brauche sich keinerlei Sorgen um einen Abschied des Torjägers zu machen, versichert Karaman: "Ich werde in diesem Winter nicht wechseln", betont der 29-Jährige, dem durchaus Angebote anderer Klubs "auch aus dem Ausland" vorliegen. "Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn andere Vereine Interesse an mir zeigen, aber für mich ist das kein Thema."

Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich gar nicht erst wissen will, wenn sich jemand meldet. Kenan Karaman

Er habe seinem Berater gegenüber "klar signalisiert, dass ich auf Schalke bleiben will. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar nicht erst wissen will, wenn sich jemand meldet". Die Neugier setzt sich "mittlerweile nicht mehr" durch: "Als ich jünger war, wollte ich immer alles wissen, aber je weniger Informationen ich über dieses Thema erhalte, desto freier bleiben meine Gedanken."

Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe, ab Mittwochabend im eMagazine) spricht Karaman auch über seinen Wert für die Mannschaft, die Fortschritte unter Trainer Karel Geraerts und über den womöglich letzten großen Vertrag seiner Profikarriere.