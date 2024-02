Laut wie nie haben Schalkes Fans nach dem 1:0 gegen Braunschweig den Namen von Kenan Karaman skandiert. Für den Siegtorschützen "ein mega schönes Gefühl".

Zwei Tore hat Schalke 04 in den bisherigen drei Rückrundenspielen dieses Jahres erzielt, das eine gegen Kaiserslautern (1:4) hatte Kenan Karaman mit einem perfekten Pass auf Darko Churlinov vorbereitet, das andere nun beim 1:0-Sieg gegen Braunschweig selbst geschossen. Dafür wurde er von den Fans gefeiert, sie skandierten seinen Namen so laut wie nie zuvor. Für Karaman ein "mega schönes Gefühl".

Der Stürmer zeigte sich gerührt. "Ich bedanke mich bei den Fans, dass sie immer wiederkommen und uns unterstützen, obwohl die Situation für uns wirklich nicht leicht ist", sagte er. "Ich freue mich, dass wir gegen Braunschweig etwas zurückgeben konnten."

Er sprach von "purer Erleichterung", weil gegen die Eintracht "enorm viel auf dem Spiel stand". Für die Mannschaft gab es vom Siegtorschützen dafür ein "Kompliment, wie sie damit umgegangen ist. Sie hat bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann, das müssen wir in den nächsten Wochen weiter zeigen."

Wir haben Qualität, die müssen wir einfach auch konstant zeigen. Kenan Karaman

Karaman hält den Abstiegskandidaten durchaus für druckresistent. "Wir haben es gegen Braunschweig gesehen: Wir brauchen schlichtweg Selbstvertrauen, um dann auch mutiger agieren zu können." Der 29-Jährige betont: "Wir haben Qualität, die müssen wir einfach auch konstant zeigen. Wir haben diesmal viel Ruhe an den Tag gelegt, das fand ich sehr stark. Wir sind in unseren Aktionen selten hektisch geworden, haben den Gegner laufen lassen."

Dennoch agiert die Elf noch viel zu umständlich. Auch das hat mit Selbstvertrauen zu tun, meint der Stürmer. "Es ist nicht leicht, mit Situationen umzugehen, in denen wir uns aktuell befinden. In der einen oder anderen Aktion sieht man das dann natürlich auch mal."

Trainer Karel Geraerts hatte gegen Braunschweig mehrere Veränderungen vorgenommen. Er entschied sich für einen erneuten Torwarttausch, eine Systemanpassung sowie dazu, Karaman nicht auf der Zehn einzusetzen, sondern in der Spitze an der Seite von Simon Terodde. Dazu sagt Karaman: "Ich habe häufiger auch schon ganz vorne gespielt und fühle mich dort sehr wohl, das hatte ich dem Trainer vorher signalisiert. Ich komme zu vielen Toraktionen und in Eins-gegen-eins-Duelle, das liegt mir."

Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist Karaman Schalkes unangefochtener Top-Scorer der Saison. Er knüpft also an seine Leistungen und Erträge der Hinserie (5 Tore, 5 Vorlagen) nahtlos an - was dazu beitragen kann, dass sich sein großer Traum von der EM-Teilnahme mit der Türkei in diesem Sommer erfüllt.