Karabatic über Wolff-Gerüchte: "Kann ich voll verstehen"

Schon seit Monaten wird Andreas Wolff mit einer Rückkehr in die Handball Bundesliga in Verbindung gebracht. Nikola Karabatic kann den Wechselwunsch des Nationaltorwarts verstehen.

Bei einem Medientermin im Vorfeld des Karabatic-Gastspiels in Deutschland am 13. Juli hat sich die französische Handball-Legende auch über die Gerüchte rund um Andreas Wolff geäußert. Der deutsche Nationaltorwart wird seit Monaten mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht, erst nach Magdeburg, inzwischen zum THW Kiel.

"Ich könnte den Wechsel von dem, was ich gehört habe, voll verstehen", erklärte Karabatic: "Die Beziehung zwischen Andi und Kielce hatte nicht die geilste Atmosphäre, und auch alle französischen Spieler, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass es mit den finanziellen Problemen nicht einfach war." In den letzten Jahren hatte die unklare wirtschaftliche Situation mehrfach für Schwierigkeiten beim polnischen Spitzenklub gesorgt - Wolff verlängerte dennoch bis 2028.

Dass er diesen Vertrag erfüllt, erscheint unterdessen immer unwahrscheinlicher. Der NDR vermeldete die Rückkehr nach Kiel sogar bereits als offiziell, der THW Kiel aber dementierte - bestätigte selbst aber Gespräche miteinander (wir berichteten) und THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi stellte zudem klar: Die Gerüchte rund um eine siebenstellige Ablöse "stammen aus dem Bereich der Fabel." Die Frage, ob Kiel sich den Nationaltorwart leisten könne, bejahte er indes.

Karabatic über Perez de Vargas

"Ich habe auch gehört, dass für Andi auch die Atmosphäre im Team nicht die beste war", erklärte Karabatic weiter, und befeuerte die Wechselgerüchte so zunehmend. Kiel hat nach dem Landin-Abgang mit einem Leistungsabfall zwischen den Pfosten zu kämpfen gehabt: Tomas Mrkva und Samir Bellahcene glänzten zwar immer wieder, agierten aber insgesamt zu inkonstant.

Mit Gonzalo Perez de Vargas steht bereits ein Nachfolger in den Startlöchern, der wieder für einen Rückhalt wie Niklas Landin in den Vorjahren sorgen soll: Aber erst für den Sommer 2025. Ein vorgezogener Transfer scheint dabei unwahrscheinlich. Szilagyi hatte den Kieler Nachrichten gesagt: "Bei Gonzalo scheinen die Zeichen momentan trotz aller Bemühungen nicht auf einen vorzeitigen Wechsel zu stehen."

Karabatic erklärte bezüglich des möglichen Duos aus Wolff und Perez de Vargas: "Wenn es klappt, dann wird Kiel ziemlich gefährlich." Zuletzt bezog er auch Stellung zum Wunsch des deutschen Torwarts, in sein Heimatland zurückzukehren: "Für jeden Spieler ist es etwas anderes, in der Heimat zu spielen. Als ich nach Frankreich zurückgekommen bin, da hatte ich auch diese Liebe und Energie vom Publikum."