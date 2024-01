Karabatic ist neuer EM-Rekordtorschütze - und denkt schon an Hansen

Der Rekordspieler bei Europameisterschaften ist nun auch Rekordtorschütze bei Europameisterschaften: Nach dem 34:32 gegen Kroatien dachte Nikola Karabatic allerdings bereits an seinen potenziellen Nachfolger.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Welthandballer von 2007, 2014 und 2016 hat seinen nächsten Rekord geknackt. Seit Donnerstagabend ist Nikola Karabatic nicht mehr nur Rekordspieler bei Europameisterschaften - aktuell 75 an der Zahl -, er ist auch Rekordtorschütze. Mit insgesamt fünf Treffern beim 34:32 gegen Kroatien zum Auftakt der Hauptrunde in Köln übertraf Karabatic die bisherige Bestmarke von Islands Rekordtorschütze Gudjon Valur Sigurdsson, der in der Handball-Bundesliga mittlerweile den VfL Gummersbach trainiert.

Karabatic steht seit Donnerstag bei 289 EM-Treffern, Sigurdsson hatte in seiner langen Karriere insgesamt 288 Tore bei kontinentalen Wettstreits erzielt. "Er ist nach wie vor einer der krassesten Athleten, die ich kenne und mit seinen fast 40 Jahren einer, der uns mit seinem Charisma durch das ganze Spiel trägt", schwärmte Kentin Mahé in der Mixed Zone der Kölner Lanxess Arena. Der ehemalige Bundesliga-Profi des HSV Hamburg nannte Karabatic "definitiv ein Riesen-Vorbild".

"Nicht so viel wert wie eine Medaille"

Dieser allerdings hat schon jetzt den Blick in den Rückspiegel gerichtet. "Ich bin mit einem Tor vor meinem sehr lieben, guten Freund Goggi Sigurdsson, aber ich weiß, dass Mikkel Hansen irgendwann mal vor mir stehen wird", erklärte Karabatic: "Ich bin froh, Top-Torschütze zu sein. Aber es ist nicht so viel wert wie eine Medaille." Sein voller Fokus liege deshalb auf der Mannschaft und dem nächsten Etappenziel Halbfinale.

Dänemarks Mikkel Hansen stand vor dem Turnier bei insgesamt 261 Treffern, hat bis dato 15 erzielt und sein Konto damit auf 276 aufgestockt. Karabatic ist tatsächlich in Reichweite - und wird seine Karriere bekanntlich im kommenden Sommer beenden. Bei den Europameisterschaften von 2004 bis 2024 war der von großen Verletzungen verwunderlicherweise verschonte Karabatic immer dabei.