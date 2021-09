Kapselverletzung bei Gosens: Weitere Einsätze nicht ausgeschlossen

War es das in dieser Länderspielpause für Robin Gosens? Der Profi von Atalanta Bergamo verletzte sich bei Deutschlands 2:0-Sieg über Liechtenstein am linken Fuß.

Dass die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick in Unterzahl beendete, fiel sportlich nicht mehr ins Gewicht: Auch zu zehnt geriet der zähe, aber verdiente 2:0-Arbeitssieg gegen Liechtenstein am Donnerstagabend in St. Gallen nicht mehr in Gefahr. Für Robin Gosens hatte die Schlussphase des Spiels allerdings Konsequenzen.

Der 27-jährige Linksverteidiger, der sein zwölftes Länderspiel absolvierte, verletzte sich wenige Minuten vor Schluss am linken Fuß. "Robin hatte Probleme mit dem Sprunggelenk, auch mit dem Mittelfuß", berichtete Flick, der nach Gosens' Ausscheiden nicht mehr hatte wechseln dürfen, auf der Pressekonferenz. Am Freitagnachmittag gab der DFB dann bekannt, dass der Serie-A-Legionär eine Kapselverletzung erlitten hat.

Gosens droht daher für die restlichen September-Länderspiele - am Sonntag gegen Armenien und am Mittwoch auf Island (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) - auszufallen. Ob er vielleicht doch spielen kann, werde "die sportliche Leitung in Absprache mit der medizinischen Abteilung" aber erst noch entscheiden.