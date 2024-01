Kapitänswechsel in Aachen: Backhaus übergibt Hanraths die Binde

Bei Alemannia Aachen gibt es einen Wechsel. Bastian Müller ist nicht länger Kapitän. Neu im Amt: Mika Hanraths.

Der Kapitän einer Fußballmannschaft gilt gemeinhin als verlängerter Arm und erster Ansprechpartner des Trainers. Und einen solchen hat Alemannia-Trainer Heiner Backhaus knapp vier Monate nach seinem Amtsantritt am Tivoli nun neu auserkoren. Mika Hanraths wurde während des Aachener Trainingslagers im türkischen Belek von Backhaus neu ins Amt gehoben. Der 24-jährige Defensivspieler löst damit Bastian Müller ab, der ab sofort als "Vize" fungieren wird.

"Seit ich hier bin, hat Mika sofort Verantwortung übernommen, obwohl er nicht im Mannschaftsrat war", begründet Backhaus seine Entscheidung. Hanraths sei ein absoluter Puyol-Typ. "Er passt auf die anderen Jungs auf, auf dem Platz und neben dem Platz."

Keine Entscheidung gegen Müller

Eine Degradierung Müllers soll der Wechsel nicht sein. Vielmehr wolle der 41-Jährige, "dass mein Kapitän immer von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz steht - das tut Mika als unumstrittener Stammspieler." Zwar sei auch Müller Stammspieler und Leistungsträger, auf seiner Position würde es aber auch innerhalb eines Spiels häufiger Wechsel geben. "Zudem sehe ich Basti als einen Freigeist, dem ich noch mehr zutraue, wenn er freier aufspielen kann." Sprich: Backhaus erhofft sich auch eine Steigerung des 32-jährigen zentralen Mittelfeldspielers durch den Bindentausch.

Beim Test gegen den Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC am Dienstagnachmittag könnte Hanraths erstmals die Kapitänsbinde tragen. Bevor es für Aachen zurück nach Deutschland geht, steht am Freitag noch ein weiteres Testspiel in der Türkei gegen Vasas Budapest auf dem Programm. Zurück in der Heimat testet die Backhaus-Elf am 24. Januar noch einmal gegen den FC Wiltz 71 aus Luxemburg. Am 3. Februar wird es dann wieder ernst. Auswärts bei Gladbach II beginnt die Mission Drittliga-Aufstieg.