Kapitäns-Wechsel in Dresden: Stark übernimmt die Binde von Mai

In Dresden wurde zuletzt nach den Ursachen für die sportliche Talfahrt geforscht. Herauskam, dass Trainer Alexander Schmidt bleiben darf. Kapitän Sebastian Mai allerdings wird von seinem Amt entbunden.

"Nach den Niederlagen gegen Sandhausen und Kiel war es nun an der Zeit, nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern in verschiedenen Runden und mit unterschiedlichen Personen intensiv die aktuelle Situation aufzuarbeiten - und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen", sagte Ralf Becker, der Geschäftsführer Sport von Dynamo Dresden.

Während Cheftrainer Alexander Schmidt das Vertrauen weiterhin ausgesprochen worden war, ergab die Analyse, dass ein Kapitäns-Wechsel der Mannschaft helfen könnte, nach neun Niederlagen aus den zurückliegenden zehn Pflichtspielen die sportliche Misere hinter sich zu lassen.

Stark gesetzt, Joker Mai hat noch Defizite

Sebastian Mai räumt damit seinen Posten für Yannick Stark. Der 27-jährige Innenverteidiger, den Ex-Trainer Markus Kauczinski zum Saisonstart 2020/21 zum Spielführer bestimmte, macht Platz für den 31-jährigen Mittelfeldspieler. Stark stand in bisher in allen 13 Zweitliga-Partien der Sachsen in der Startelf, Mai erst acht Mal, sechs Mal davon wurde der gebürtige Dresdner dabei eingewechselt.

Mais Verletzungsmisere in der Vorbereitung und der frühen Saisonphase beendete seinen Stammspieler-Status, Coach Schmidt hielt aber dennoch an Mai als Spielführer fest. Zuletzt kämpfte er sich zwar wieder an die Mannschaft heran, doch bei seinen jüngsten Kurzeinsätzen waren dem Abwehrhünen (1,93 Meter groß, 93 kg) seine körperlichen Defizite anzumerken.

In unserer aktuellen sportlichen Situation ist es von besonderer Bedeutung, dass der Kapitän als unumstrittener Stammspieler auf dem Platz steht und auch dort ein 'verlängerter Arm' des Trainers ist. Alexander Schmidt

Diese soll Mai nun aufarbeiten - und das ohne das offenbar belastend wirkende Amt des Kapitäns. "In unserer aktuellen sportlichen Situation ist es von besonderer Bedeutung, dass der Kapitän als unumstrittener Stammspieler auf dem Platz steht und auch dort ein 'verlängerter Arm'' des Trainers ist", erklärte Schmidt in einer Mitteilung des Vereins.

Trotz der langfristigen Verletzungen der Defensivspieler Tim Knipping (Kreuzbandriss) und Kevin Ehlers (Muskelfaserriss, erst zwei Mal im Kader) sowie dem zeitweiligen Ausfall von Michael Akoto (Muskelfaserriss) etablierte sich Mai in der Dynamo-Defensive nicht wieder als feste Kraft. Den Vorzug erhielten Michael Sollbauer und zuletzt abwechselnd Antonis Aidonis oder Akoto.

Die logische Wahl für die Nachfolge Mais ist der bisherige Vize-Kapitän Stark, der die Schmidt-Elf zuletzt auch schon aufs Feld geführt hatte. Die beiden Vize-Kapitäne sind ab sofort Sollbauer und Christoph Daferner. Der Mannschaftsrat, dem neben dem Kapitäns-Trio auch Sebastian Mai, Chris Löwe und Knipping angehören, wird um SGD-Keeper Kevin Broll erweitert.