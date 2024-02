Kapitänin des Buxtehuder SV gibt Karriereende bekannt

Der Buxtehuder SV muss sich zur Saison 2024/25 eine neue Torhüterin suchen. Kapitänin Marie Andresen hat sich dazu entschieden, ihre Handballkarriere zum Sommer zu beenden.

Manager Peter Prior schmerzt der Abschied. "Das tut uns richtig weh. Wir hätten Marie so gerne noch viele Jahre im Team gehabt, als großartige Torhüterin, als Kapitänin, als toller Mensch und Führungskraft. Vielleicht können wir sie für die Zukunft in anderer Funktion für unseren Verein gewinnen."

"Die Entscheidung, meine Karriere jetzt zu beenden, ist mir wirklich nicht leichtgefallen. Ich habe den Gedanken ans Aufhören schon länger in mir getragen. Den objektiv richtigen Zeitpunkt wird es wohl nie geben, aber für mich fühlt es sich richtig an.", begründet Andresen das Ende.

Dabei zeigt sich die 29-Jährige ihrem Verein gegenüber sehr dankbar. "Ich hatte zwei tolle Jahre beim Buxtehuder SV und habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich bin dankbar für die Chance, die ich hier bekommen habe. Selbstverständlich will ich die kommenden Spiele bis zum Saisonende weiter Gas geben und gemeinsam mit der Mannschaft möglichst viele Spiele gewinnen."

Trainer Dirk Leun wird seine Kapitänin vermissen. "Mit Marie verlieren wir nicht nur eine unserer absoluten Leistungsträgerinnen, sondern auch eine wichtige Führungskraft, die dem Team auch neben dem Spielfeld viel positives gegeben hat. Es ist sehr schade, dass Marie sich entschlossen hat, ihre Karriere schon zu beenden. Ich akzeptiere aber auch, dass sie die Prioritäten in ihrem Leben künftig anders setzen möchte und wünsche Ihr auf ihrem weiteren Lebensweg beruflich wie privat alles erdenklich Gute."

Dem Norden verbunden

Die gebürtige Flensburgerin spielte bis 2017 für den TSV Nord Harrislee in der 2. und 3. Liga. Weitere Stationen waren für ein Jahr der dänische Erstligist Fredericia sowie der SV Werder Bremen in der 2. Liga. 2020 folgte der Wechsel zur HSG Blomberg-Lippe in die 1. Liga, wo sie allerdings nur geringe Einsatzzeiten hatte. 2022 schloss sie sich dem Buxtehuder SV an.

Bereits in ihrem ersten Bundesliga-Spiel für den BSV sorgte sie ausgerechnet gegen ihren alten Verein Blomberg-Lippe mit einer Top-Leistung für den Sieg und wurde als Spielerin des Spiels ausgezeichnet. Andresen wurde von den Fans zur Spielerin der Saison 2022/23 gekürt und zur neuen Saison vom Trainer zur Kapitänin ernannt.