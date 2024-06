Kapitän von interaktiv Düsseldorf wechselt zu Zweitligaaufsteiger

Der Drittligist interaktiv Düsseldorf-Ratingen muss zur neuen Saison den Abgang seines Kapitäns verkraften. Dieser wechselt in die zweite Liga.

Hendrik Stock (mit Ball) wechselt in die zweite Liga. IMAGO/Fussball-News Saarland

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilt, schließt sich Hendrik Stock dem Zweitliga-Aufsteiger TuS Ferndorf an. „Hendrik kam nach der Saison auf uns zu und hat den Wunsch geäußert, nach Ferndorf zu wechseln. Diesem sind wir schweren Herzens nachgekommen, auch wenn dadurch ein wichtiger Teil des Kaders wegbricht. Jedoch wollen wir ihm auf seinem Weg zum Profi nicht im Wege stehen und ihm diesen nächsten Schritt ermöglichen", so der sportliche Leiter Stanko Sabljic.

Dieser ergänzt: "Uns freut es, dass wir einen jungen Spieler aus unserem Verein, welchen wir unter anderem über die zweite Mannschaft entwickelt haben, demnächst in der zweiten Liga sehen werden. Hendrik hat durch seinen Fleiß und Ehrgeiz gezeigt, was alles möglich ist und wie sich ein junger Spieler bei uns entwickeln kann."

Stock kam 2020 von der A-Jugend des VfL Eintracht Hagen zu interaktiv. Der 23-jährige Spielmacher arbeitete sich als Perspektivspieler über die zweite Mannschaft in die erste. Seit 2021 war er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und führte das Team zuletzt als Kapitän aufs Feld. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 28 Spielen 110 Tore.