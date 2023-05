Kapitän Vargas verlängert für ein weiteres Jahr in Heidelberg

Erst am Sonntag lösten sich die Play-off-Hoffnungen der MLP Academics Heidelberg mit der Niederlage gegen Chemnitz in Luft auf, zwei Tage später hatte der BBL-Klub dafür gute Nachrichten für seine Fans: Kapitän Akeem Vargas bleibt Heidelberg bis 2024 erhalten.

Kurz nach dem Saisonende in der BBL haben die MLB Academics Heidelberg den Vertrag mit Kapitän Akeem Vargas verlängert. Der frühere deutsche Nationalspieler bleibt bis 2024, das gab der Klub am Dienstag bekannt.

"Akeem ist schon nach einer Saison eine Identifikationsfigur für den Heidelberger Basketball", wird der Sportliche Leiter Alex Vogel in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. "Er brennt für unseren Weg und war in der vergangenen Saison als Kapitän und Spieler für unser Team sehr wichtig. Nun freuen wir uns auf ein weiteres Jahr mit ihm. Akeem setzt für uns defensiv wichtige Akzente und trifft den Dreier solide. Dazu ist er ein Leader, der in wichtigen Situationen Verantwortung übernimmt."

Der Shooting Guard stand in der abgelaufenen Saison in 27 Partien knapp 20 Minuten pro Spiel auf dem Feld und sammelte 4,3 Punkte und 2,1 Rebounds im Schnitt. In seiner gesamten Karriere kommt der 33-Jährige auf 365 Spiele in der BBL für Tübingen, Göttingen, Berlin, Frankfurt und Heidelberg. 2014 und 2016 wurde er Pokalsieger mit Alba Berlin, im Nationaltrikot bestritt Vargas 43 Länderspiele.

Mit Heidelberg verpasste er denkbar knapp die Qualifikation für die Play-offs, die Entscheidung fiel erst im letzten Saisonspiel am vergangenen Wochenende gegen Chemnitz, das die Kurpfälzer mit 74:81 verloren. Letztlich beendete Heidelberg die Saison auf Rang zwölf.

Auch Bartolo bleibt in Ludwigsburg

Ebenfalls am Dienstag vermeldeten die MHP Riesen Ludwigsburg die Vertragsverlängerung mit ihrem Kapitän: Yorman Polas Bartolo, seit 2020 im Trikot der Ludwigsburger, bleibt dem Team erhalten. Details über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers gibt es bislang noch nicht.

Der 37 Jahre alte Small Forward kam in der Saison 2022/23 auf 10,5 Punkte und 4,5 Rebounds pro Spiel. Ludwigsburg schaffte als Fünftplatzierter die Qualifikation für die Play-offs, dort treffen die Riesen in der ersten Runde auf Oldenburg.