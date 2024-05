Kapitän Sambias: Magdeburg holt variablen Musonda

Der 1. FC Magdeburg hat einen möglichen Nachfolger für Leon Bell Bell gefunden, der den Verein im Sommer verlassen wird. Lubambo Musonda, der auf beiden Schienen einsetzbare Kapitän der Nationalmannschaft Sambias, kommt aus der dänischen Superliga.

Der 1. FC Magdeburg hat nach Rechtsverteidiger Pierre Nadjombe vom 1. FC Köln II den zweiten Neuzugang präsentiert - und wieder ist es ein Spieler für die defensive Außenbahn. Mit Lubambo Musonda kommt ein neuer Linksverteidiger aus Dänemark. Der 29-Jährige, der zuletzt in die 1. Liga an Silkeborg verliehen war, kehrt nicht zu seinem Stammverein AC Horsens aus der 2. dänischen Liga zurück, sondern wechselt in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Zu Vertragsinhalten machte der FCM keine Angaben.

Musonda ist der Kapitän der Nationalmannschaft Sambias, für die er bereits 48 Länderspiele bestritt (zwei Tore, zwei Vorlagen). Seine Laufbahn startete in seinem Heimatland beim Power Dynamos FC und führte ihn über zwei Stationen in Armenien (Ulisses Erewan und Gandzasar Kapan) in die polnische Ekstraklasa. Dort lief er zwischen 2019 und 2021 55-mal für Slask Breslau auf. Es folgte der Wechsel zum AC Horsens, mit dem er erst ins dänische Oberhaus aufstieg, ein Jahr später allerdings auch wieder abstieg. Musonda blieb dennoch erstklassig und lief in der zurückliegenden Spielzeit 24-mal für Silkeborg in der Superliga auf.

Magdeburg hat Lusomba "über einen längeren Zeitraum beobachtet"

Erst in Dänemark übernahm der beidfüßige Musonda regelmäßig die Rolle als Linksverteidiger. Zuvor spielte er jahrelang hauptsächlich im rechten Mittelfeld, kann aber auch hinten rechts, im linken Mittelfeld oder auf beiden offensiven Flügeln auflaufen. "Mit Lubambo bekommen wir einen international erfahrenen Spieler, der variabel auf den Außenbahnen einsetzbar ist" unterstrich Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg.

Der FCM habe den Spieler "in der vergangenen Saison über einen längeren Zeitraum beobachtet", erklärte Schork, der sich freute, "dass er sich für uns entschieden hat". Chefcoach Titz hob neben der Erfahrung auch die Schnelligkeit und die Dribbelstärke von Musonda hervor. Der variable Schienenspieler könnte Leon Bell Bell beerben, der in der vergangenen Saison auf links gesetzt war, den Verein aber im Sommer verlassen wird. Die Zukunft von Bell Bells Gegenüber, Rechtsverteidiger Bockhorn, ist dagegen noch offen. Zwar wurde der 29-Jährige ebenfalls verabschiedet, es könnte allerdings noch zu einer Kehrtwende kommen.